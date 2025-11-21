Car Driver brutally attacks on rtc bus driver in rajanna sircilla: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు మహిళలకు ఉచిత బస్సు జర్నీని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చాయి. దీని కోసం ప్రభుత్వాలు తమపై ఎంత బర్డన్ పడిన కూడా ఎన్నికల్లో ఇచ్చి హమీను తప్పకుండా అమలు చేయాలని సంకల్పంతో ఈ పథకంను అమలు చేస్తున్నాయి. అయితే.. కొంత మంది మహిళలు బస్ లలో ప్రయాణాలు చేస్తు గొడవలకు దిగుతున్నారు.
కొంత మంది టికెట్ విషయంలో మరికొంత మంది సీట్ల విషయంలో రచ్చ రాజేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా.. కొంత మంది ఆర్టీసీ డ్రైవర్ లు , కండక్టర్లపై దాడులు చేయడం కామన్ గా మారింది. ఇప్పటికే గతంలో సజ్జనార్ ఆర్టీసీ ఎండీగా ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగులపై దాడులు చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా చూస్తామన్నారు. అయితే.. ఈ దాడులు మాత్రం ఆగటంలేదు. తాజాగా.. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఆర్టీసీ డ్రైవర్ పై కారు డ్రైవర్ ఇష్టమున్నట్లు దాడులు చేయడం పెను దుమారంగా మారింది.
ఇటీవల ఇల్లంతకుంట నుంచి సిరిసిల్ల వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు నడిపిస్తున్న డైవర్ ... తన కారుకు దారి ఇవ్వలేదని ఆరోపిస్తూ.. శ్రీకాంత్ అనే వ్యక్తి బస్సుకు అడ్డంగా కారు పెట్టాడు. బస్సు ఎక్కి డ్రైవర్ ను బూతులు తిడుతు, కాలితో తన్నాడు. కేవలం తన కారుకు సైడ్ ఇవ్వలేదని ఇలా దాడిచేశాడు. ఈ ఘటనను లేడీ కండక్టర్ వీడియో తీశారు.
అంతేకాకుండా.. అది వన్ వే రోడ్.. ఏ విధంగా సైడ్ ఇవ్వాలని కూడా సిబ్బంది అతడ్ని ప్రశ్నించారు ఘటన తర్వాత ఆర్టీసీ సిబ్బంది పీఎస్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదుచేశారు.ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో దీనిపై ట్రాన్స్ పొర్ట్ మంత్రి కూడా సీరియస్ అయ్యారు. ఘటనకు కారణమైన వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హజరుపరిచారు.
మరోవైపు విధుల్లో ఉన్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్ పై దాడి ఘటనపై సీపీ సజ్జనార్ సీరియస్ అయ్యారు. విధుల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను బెదిరింపులకు గురిచేయడం, దాడులు చేస్తే వారిపై క్రిమినల్ కేసుల్ని నమోదు చేస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
