Naa Anveshana: యూట్యూబర్ నా అన్వేష్‌కు బిగుస్తున్న ఉచ్చు.. ఆస్ట్రేలియాలోను ఫిర్యాదు..

Case filed on naa anveshana youtuber in Australia:  నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ వ్యాఖ్యల దుమారం ప్రస్తుతం ఇతర దేశాల్లోకి వ్యాపించింది. దీనిపై తాజాగా.. ఆస్ట్రేలియాలో కూడా మన ఎన్నారైలు కొంత మంది అక్కడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 4, 2026, 12:31 PM IST
Case filed on naa anveshana youtuber anvesh in Australia: యూట్యూబర్ నా అన్వేష్ నోటి దూలపై ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పెనుదుమారం చెలరేగింది. ఇప్పటికే ఆయన గరికపాటిగారిపై, చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిపై నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు. అంతటితో ఆగకుండా హిందుదేవతలపై, మొత్తం హిందు సమాజం గురించి నీచంగా మాట్లాడాడు. ఇప్పటికే ఇతడి వ్యాఖ్యలపై మన దేశంలో మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్ పోలీసులు ఇన్ స్టావారికి లేఖను కూడా రాశారు. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో కూడా నా అన్వేష్ ను భారీగా అతని ఫాలోవర్స్ అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. కానీ నా అన్వేష్ మాత్రం తన బలుపు మాటలు మానుకొవడంలేదు. ఇటీవల గరికాటిగారిని అసలు బుద్దుందా అంటూ నీచంగా మాట్లాడాడు.

తాను బ్రహ్మ అని నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడాడు. మూర్ఖులంటూ చాగంటిగారిని, ఆయన ఫాలోవర్స్ లను ఇష్టమున్నట్లు తూలనాడాడు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం నా అన్వేష్ కాంట్రవర్సీ కాస్త ఇతర దేశాలకు కూడా పాకింది. తాజాగా.. నా అన్వేష్ పై ఆస్ట్రేలియాలో కూడా అక్కడి వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.  

మనదేశానికి చెందిన ఎన్నారైలు అక్కడ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి అతని వీసాను రద్దు చేయాలని ఇమిగ్రేషన్ అధికారుల్ని కోరారు. హిందు దేవుళ్లపై, హిందువులను టార్గెట్ చేసుకుని నా అన్వేష్  చేసిన కామెంట్స్ పై అక్కడి వారు కూడా మండిపడుతున్నారు. మొత్తంగా నా అన్వేష్ వివాదం పెద్ద రచ్చగా మారింది.

మరోవైపు ఈ ఘటనపై తెలంగాణ మహిళ కమిషన్ కూడా ఎంటర్ అయ్యింది. అతగాడిపై చర్యలు తీసుకొవాలని నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ వుమెన్ కు లేఖను కూడా రాసింది. అతడ్ని భారత్ కు రప్పించి నడి రోడ్డు మీద ఉరితీయాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

