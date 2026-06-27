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Uppal Balu Video: వికారాబాద్ ఘాట్ రోడ్డులో ఉప్పల్ బాలు హంగామా.. ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఫారెస్ట్ అధికారులు.. వీడియో వైరల్..

Uppal balu car stunts in vikarabad: ఉప్పల్ బాలు వికారాబాద్ అడవుల్లో కారుపై చేసిన స్టంట్ లపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం, పర్యాటక ప్రాంతమైన అనంతగిరి ఘాట్ ప్రాంతంలో ఈ వెర్రి వేషాలు ఏంటని మండిపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఫారెస్ట్ అధికారులు బిగ్ షాక్ ఇచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 27, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:16 PM IST
Uppal Balu Video: వికారాబాద్ ఘాట్ రోడ్డులో ఉప్పల్ బాలు హంగామా.. ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఫారెస్ట్ అధికారులు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: vikarabad(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Uppal Balu Video: వికారాబాద్ ఘాట్ రోడ్డులో ఉప్పల్ బాలు హంగామా.. ఊహించని ట్విస్ట్..
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