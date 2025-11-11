Jubilee Hills by polls: జుబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక.. పలువురు స్థానికేతర ప్రజాప్రతినిధులపై కేసులు.. సీఈఓ సీరియస్..

Cases filed against non local public representatives in jubilee hills by polls: తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రశాంతంగా ప్రారంభమైంది. ఉదయం 7 గంటల నుంచే ఓటర్ల తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకొవడానికి బారులు తీరారు. కొన్ని చోట్ల ఈవీఎంలు మొరాయించాయి. అదే విధంగా టెక్నీకల్ టీమ్ లు రంగంలోకిదిగి వెంటనే ఈవీఎంలను సరిచేశారు.
ఈ క్రమంలో పలుచోట్ల స్థానికేతర ప్రజాప్రతినిధులు పర్యటిస్తు.. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఎన్నికల కోడ్ ను ఉల్లంఘించారు. వీటిపై ఇతర పార్టీలు ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదులు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై సీఈఓ సీరియస్ అయ్యింది.
జూబ్లిహీల్స్ పరిధిలోని నియోజకవర్గంలో ఉన్న నాన్ లోకల్స్ పై కేసులు నమోదు చేయాలని సీఈఓ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తమ పార్టీ కార్యకర్తలపై కార్పోరేటర్ బాబా ఫసీయోద్దీన్ దాడిచేశారని పోలీసులకు చెప్పిన పట్టించుకోలేదని బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటీ సునీత ఆరోపించారు.
దీనిపై హైదరాబాద్ ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మరోవైపు స్థానికేతర ప్రజాప్రతినిధులపై కేసుల్ని సైతం నమోదు చేసినట్లు ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీకర్ణన్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీకర్ణన్ సూచించారు. ఎక్కడ కూడా శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా అధికారులు అన్నిరకాల చర్యలు తీసుకున్నారు.
మొత్తంగా 9 చోట్ల evm లను మార్చామని ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు. పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పారా మిలిటరీ బలగాలను దింపామన్నారు. ఇప్పటి వరకు నాన్ లోకల్స్ పై 3 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేసినట్లు సీఈఓ సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు.
