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Telangana National Highways: కరీంనగర్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల రూట్లలో ప్రయాణించే వారికి గుడ్ న్యూస్.. కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్

Telangana National Highways: తెలంగాణలో జాతీయ రహదారుల విస్తరణకు కేంద్రం ఆమోద ముద్ర వేసింది. రూ.7597.16 కోట్లతో పనులు చేపట్టేందుకు అంగీకారం తెలిపింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, రవాణా రంగాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 03, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:41 PM IST
Telangana National Highways: కరీంనగర్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల రూట్లలో ప్రయాణించే వారికి గుడ్ న్యూస్.. కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్
Image Credit: Telangana National Highways (Source: AI Generated)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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