/Telangana National Highways: కరీంనగర్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల రూట్లలో ప్రయాణించే వారికి గుడ్ న్యూస్.. కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్

Telangana National Highways: తెలంగాణకు కేంద్రం ప్రభుత్వం అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. ప్రస్తుతం ఉన్న జాతీయ రహదారి (NH)-63లోని ఆర్మూర్-జగిత్యాల-మంచిర్యాల విభాగాన్ని హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ (HAM) పద్ధతిలో.. జాతీయ రహదారి (NH)-563లోని జగిత్యాల-కరీంనగర్ విభాగాన్ని బిల్డ్-ఆపరేట్-ట్రాన్స్ఫర్ (టోల్) పద్ధతిలో 4-లేన్ల ప్రమాణాలకు విస్తరించడానికి ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఈ మేరకు ఆమోదించింది. ఈ పనులు మూడు వర్క్ ప్యాకేజీల కింద మొత్తం 190.76 కిలోమీటర్ల పొడవుతో.. రూ.7597.16 కోట్ల మొత్తం వ్యయంతో జరగనున్నాయి.
తెలంగాణలోని నిజామాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల జిల్లాల గుండా వెళ్లే ఆర్మూర్-జగిత్యాల-మంచిర్యాల ప్రాజెక్ట్ విభాగం, హైవే వెంబడి ఉన్న అంక్సాపూర్, కోరుట్ల, జగిత్యాల, ధర్మపురి, లక్షెట్టిపేట, మంచిర్యాల వంటి అనేక నివాస ప్రాంతాల కారణంగా ప్రస్తుతం తీవ్రమైన రద్దీని ఎదుర్కొంటోంది. అదేవిధంగా జగిత్యాల-కరీంనగర్ విభాగం కూడా ఈ మార్గంలో ఉన్న జగిత్యాల, పోతారం, గంగాధర, కరీంనగర్ వంటి తీవ్రమైన రద్దీ, అధిక నివాస ప్రాంతాల గుండా వెళుతుంది.
నిజామాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, కరీంనగర్ జిల్లాల వ్యాప్తంగా, జనసాంద్రత గల ప్రాంతాలకు బైపాస్లతో కూడిన 4-లేన్ల రహదారి నిర్మాణం, ఓపెన్ టోలింగ్ను కలిగి ఉండేలా ఈ ప్రాజెక్టులు ప్రతిపాదించారు. ఇవి గంటకు 100 కిలోమీటర్ల డిజైన్ వేగాన్ని నిర్ధారించడంతో పాటు.. ప్రయాణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రాంతీయ రవాణాను మెరుగుపరచడంతో పాటు, సామాజిక-ఆర్థిక అభివృద్ధిని కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయిన తర్వాత ఆర్మూర్, మంచిర్యాల మధ్య ప్రయాణ సమయం సుమారు 1 గంట 30 నిమిషాలు, జగిత్యాల, కరీంనగర్ మధ్య సుమారు 45 నిమిషాలు తగ్గుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే సమయంలో ప్రయాణికులకు, సరుకు రవాణా రెండింటికీ సురక్షితమైన, వేగవంతమైన ప్రయాణం అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. అదనంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఇంధన వినియోగం, కార్బన్ ఉద్గారాలు, వాహన నిర్వహణ ఖర్చులు (VOC) గణనీయంగా తగ్గుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఆర్థిక కేంద్రాలు: సిద్దిపేట, వరంగల్ అర్బన్లోని రెండు ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలాలు (SEZ), నిజామాబాద్, సిద్దిపేటలోని మెగా ఫుడ్ పార్కులు, రాజన్న సిరిసిల్లలోని ఫిషింగ్ అండ్ సీఫుడ్ క్లస్టర్లకు ఈ రహదారులు ప్రధాన రవాణా మార్గాలుగా మారనున్నాయి.
సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలైన వేములవాడ, కొండగట్టు, ధర్మపురి, కాళేశ్వరంతో పాటు చారిత్రక నగునూరు కోట, ఖిలా కోట, లోయర్ మానేరు డ్యామ్ వంటి పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఈ కారిడార్ ద్వారా ప్రయాణ సమయం భారీగా తగ్గనుంది.
రైల్వే అనుసంధానం: నిజామాబాద్, లింగంపేట/జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, కోరుట్ల, మంథని, కరీంనగర్, గంగాధర వంటి ముఖ్యమైన రైల్వే స్టేషన్లకు ఈ రహదారులు అనుసంధానిస్తారు.
భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు: ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం ద్వారా తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. రహదారుల నిర్మాణ సమయంలో ప్రత్యక్షంగా దాదాపు 34.43 లక్షల మ్యాన్-డేస్ (పనిదినాలు), పరోక్షంగా మరో 42.7 లక్షల మ్యాన్-డేస్ ఉపాధి లభిస్తుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.