Bandi Sanjay: చక్రం తిప్పిన బండి సంజయ్.. కరీంనగర్ పై కాషాయ జెండా..!

Bandi Sanjay: తెలంగాణలో ఈ నెల 11న జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాలు నిన్న వెలుబడ్డాయి. ఇందులో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కువ సీట్లు సాధించినా.. కార్పోరేషన్స్ లో కాషాయ పార్టీ హవా నడించింది. ముఖ్యంగా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నీ తానై వ్యవహరించిన కరీంనగర్ లో బీజేపీ మెజారిటీ మార్క్ కు దగ్గరగా వచ్చింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 14, 2026, 01:45 PM IST

Karim Nagar Corporation: కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్‌ బీజేపీ వశం అయ్యే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితికి  కేంద్ర మంత్రి, కరీంనగర్‌ MP బండి సంజయ్‌  చక్రం తిప్పడమే కారణమని తెలుస్తోంది. కరీంగనర్‌ కార్పొరేషన్‌లో మొత్తం 66 డివిజన్లు వున్నాయి. కాగా 30 డివిజన్లను బీజేపీ గెలిచింది. అయితే కార్పొరేషన్‌ పీఠం  గెలవాలంటే  35 డివిజన్ల మెజార్టీ అవసరం. ఇక్కడే బండిసంజయ్‌ తన రాజకీయ చాతుర్యం ప్రదర్శించారు. ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే ఇద్దరు ఫార్వర్డ్‌ బ్లాక్‌ సభ్యులు బీజేపీలో చేరిపోయారు. బీజేపీ రెబెల్స్‌గా పోటీచేసి గెలిచిన మరో ఇద్దరు కూడా సంజయ్‌ను కలిసి మద్దతు తెలిపారు. 

మరో ఇండిపెండెంట్‌ కూడా వారి బాటే పట్టారు. దీంతో బీజేపీ బలం 35 కు చేరింది. మరో 5 గురు ఇండిపెండెంట్‌ సభ్యులు కూడా ఇవాళ బీజేపీలో చేరే అవకాశం వుందని తెలుస్తోంది. వీరితో పాటు ఎక్స్‌ అఫీషియో సభ్యులతో కలిపి కరీంనగర్‌ కార్పొరేసన్‌ పీఠంపై  బీజేపీ జెండా ఎగురవేయడం ఖాయంగా తెలుస్తోంది. 

Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..

 

Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.

అటు తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల హడావిడి ముగిసింది. పది రోజుల పాటు  రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ కొనసాగిన ఎన్నికల హడావిడి..ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన వెలువడిన ఫలితాలతో ముగింపు ఏర్పడింది. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ వచ్చింది. మూడు కార్పరేషన్లతో పాటు, 66 మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది. మిగతావారి మద్దతుతో మరికొన్ని మున్సిపాలిటీలను కాంగ్రెస్ దక్కించుకునే అవకాశం కనపడుతోంది.

ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్‌ 13 మున్సిపాలిటీలకే పరిమితమయింది. మిగతా 27 మున్సిపాలిటీలలో హంగ్ ఏర్పడింది. బీజేపీ మొదట కరీంనగర్, నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్లో విజయం సాధిస్తుందని అంతా భావించినా, కేవలం కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్ కు మాత్రమే పరిమితం కానుంది. నిజామాబాద్ లో స్పష్టమైన మెజారిటీ రాకపోవడంతో కాంగ్రెస్, మజ్లిస్ జత కలిసి కార్పొరేషన్ ను దక్కించుకునే ఛాన్సులు కనిపిస్తున్నాయి.

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Karim Nagar CorporationBandi SanjayKarim NagarTelangana Municipal Elections 2026Telangana Camp Politics

