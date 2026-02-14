Bandi Sanjay: చక్రం తిప్పిన బండి సంజయ్.. కరీంనగర్ పై కాషాయ జెండా..!

Karim Nagar Corporation: కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ బీజేపీ వశం అయ్యే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితికి కేంద్ర మంత్రి, కరీంనగర్ MP బండి సంజయ్ చక్రం తిప్పడమే కారణమని తెలుస్తోంది. కరీంగనర్ కార్పొరేషన్లో మొత్తం 66 డివిజన్లు వున్నాయి. కాగా 30 డివిజన్లను బీజేపీ గెలిచింది. అయితే కార్పొరేషన్ పీఠం గెలవాలంటే 35 డివిజన్ల మెజార్టీ అవసరం. ఇక్కడే బండిసంజయ్ తన రాజకీయ చాతుర్యం ప్రదర్శించారు. ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే ఇద్దరు ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ సభ్యులు బీజేపీలో చేరిపోయారు. బీజేపీ రెబెల్స్గా పోటీచేసి గెలిచిన మరో ఇద్దరు కూడా సంజయ్ను కలిసి మద్దతు తెలిపారు.
మరో ఇండిపెండెంట్ కూడా వారి బాటే పట్టారు. దీంతో బీజేపీ బలం 35 కు చేరింది. మరో 5 గురు ఇండిపెండెంట్ సభ్యులు కూడా ఇవాళ బీజేపీలో చేరే అవకాశం వుందని తెలుస్తోంది. వీరితో పాటు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులతో కలిపి కరీంనగర్ కార్పొరేసన్ పీఠంపై బీజేపీ జెండా ఎగురవేయడం ఖాయంగా తెలుస్తోంది.
అటు తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల హడావిడి ముగిసింది. పది రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ కొనసాగిన ఎన్నికల హడావిడి..ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన వెలువడిన ఫలితాలతో ముగింపు ఏర్పడింది. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ వచ్చింది. మూడు కార్పరేషన్లతో పాటు, 66 మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది. మిగతావారి మద్దతుతో మరికొన్ని మున్సిపాలిటీలను కాంగ్రెస్ దక్కించుకునే అవకాశం కనపడుతోంది.
ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ 13 మున్సిపాలిటీలకే పరిమితమయింది. మిగతా 27 మున్సిపాలిటీలలో హంగ్ ఏర్పడింది. బీజేపీ మొదట కరీంనగర్, నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్లో విజయం సాధిస్తుందని అంతా భావించినా, కేవలం కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ కు మాత్రమే పరిమితం కానుంది. నిజామాబాద్ లో స్పష్టమైన మెజారిటీ రాకపోవడంతో కాంగ్రెస్, మజ్లిస్ జత కలిసి కార్పొరేషన్ ను దక్కించుకునే ఛాన్సులు కనిపిస్తున్నాయి.
