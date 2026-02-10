Babu Delhi Tour: ఢిల్లీ పర్యటనలో బాబు బిజీ బిజీ.. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై కేంద్ర మంత్రులతో భేటి..

Chandrababu Delhi Tour Spl: చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీ పర్యటనలో బిజీ బిజీగా గడపనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సీఆర్పాటిల్, హోం మంత్రి అమిత్షా, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్, రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్లతో చంద్రబాబు నాయుడు సమావేశం కానున్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు పురోగతి, అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ పార్లమెంటులో బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం, పూర్వోదయ పథకం అమలు, 16వ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల కారణంగా రాష్ట్రంపై పడిన ఆర్థిక ప్రభావం, దాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వపరంగా చేయాల్సిన సాయం తదితర అంశాల గురించి చర్చించే వీలుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఎయిర్పోర్టు లాంజ్లోనే పార్టీ ఎంపీలతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. నిన్న రాత్రి ఢిల్లీ ఎయిర్ పోర్టులో పార్టీ ఎంపీలు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీలతో ఎయిర్ పోర్టు లాంజ్ లో సీఎం కొద్ది సేపు సమావేశం అయ్యారు. చంద్రబాబు ఎయిర్ పోర్టులో ఉన్న విషయాన్ని తెలుసుకున్న వెటరన్ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
కేంద్ర మంత్రులతో సమావేశం అనంతరం సాయంత్రం 5 గంటలకు ఏపీకి తిరుగు ప్రయాణం కానున్నారు సీఎం చంద్రబాబు.ముఖ్యమంత్రి బాబు కేంద్ర జలశక్తి వనరులు మంత్రి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని వివిధ సాగునీటి ప్రాజెక్టుల అనుమతులతో పాటు ఆర్ధిక సాయంపై విజ్ఞప్తి చేయనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు, రైతుల భవిష్యత్, తాగునీటి భద్రతకు ఇవి ఎంతో ముఖ్యమని వివరించిన సీఎం. వివిధ ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర సాయంపై పెండింగ్లో ఉన్న అంశాలతో పాటు, అంతర్రాష్ట్ర నీటి వివాదాల పరిష్కారంపైనా చర్చించనున్నారు.
పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి స్టాప్ వర్క్ ఆర్డర్ శాశ్వతంగా ఎత్తివేసేలా నిర్ణయం తీసుకోవాలి.ఈ ఆర్డర్ కారణంగా ప్రాజెక్టు అమలులో అవరోధాలు ఏర్పడుతున్నాయి. పోలవరం కుడి, ఎడమ ప్రధాన కాలువల సామర్థ్యం పెంపు కారణంగా పెరిగిన వ్యయాన్ని రీయింబర్స్మెంట్ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేయనున్నారు. వీటికి అదనంగా సుమారు రూ.32,000 కోట్ల నిధులు అడగనున్నారు.
గోదావరి వరద జలాలను వర్షాభావ ప్రాంతాలకు తరలించే లక్ష్యంతో పోలవరం–నల్లమలసాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టుకు ప్రతిపాదనలు... తాగునీరు, సాగునీరు, పరిశ్రమల అవసరాలు తీర్చే కీలక ప్రాజెక్టుకు అనుమతులు కోరనున్నారు. జాతీయ నదుల అనుసంధాన విధానంలో భాగంగా ఈ ప్రాజెక్టుకు అనుమతులు మంజూరు చేసి, సాంకేతిక–ఆర్థిక సాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేయనున్నారు.
నదీ జలాల పంపకం కోసం గోదావరి నీటి వివాదాల ట్రిబ్యునల్ను తక్షణమే ఏర్పాటు చేయాలని కోరనున్నారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఎగువ కృష్ణా నదిపై ఆల్మట్టి డ్యామ్ ఎత్తు పెంపునకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయనున్నారు. ఆల్మట్టి డ్యామ్ ఎత్తును పెంచడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్కు వచ్చే దిగువ ప్రవాహ జలాలపై తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుందని ఈ సమావేశంలో వివరించనున్నారు.
