/మీ పేరు ఓటర్ లిస్ట్ నుంచి పోయిందా? ఈసీ కొత్త డ్రాఫ్ట్ డిలీషన్ లిస్ట్ విడుదల! జిల్లా వారీగా చెక్ చేసుకునే విధానం ఇదే!

List of Electors Names Deleted SIR 2026: సర్ ప్రక్రియ వేగంగా ముగియడంతో, ఆగస్టు 17న డ్రాఫ్ట్ జాబితాను విడుదల చేశారు. భారీ స్థాయిలో ఓట్లు తొలగించబడ్డాయనే వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తం 3.38 కోట్ల మందిలో 2.64 కోట్ల మంది ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ సమర్పించినట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో లేదా అధికారిక వెబ్సైట్లో డ్రాఫ్ట్ లిస్టు అందుబాటులో ఉంది. ఒకవేళ మీ పేరు లేకపోతే, వెంటనే BLOని సంప్రదించండి. లేదా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోండి. తెలంగాణలో తమ ఓటర్ల నమోదు సరిగ్గా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మొబైల్లో 'ECI' అని టైప్ చేసి, స్పేస్ ఇచ్చి, ఓటర్ ఐడి నంబర్ను ఎంటర్ చేసి 1950కి SMS పంపే వెసులుబాటును కల్పించారు. వెంటనే వివరాలు మెసేజ్ రూపంలో వస్తాయి. అంటే సర్వే పూర్తయిందని అర్థం. ఒకవేళ SMS రాకపోతే వెంటనే BLOని సంప్రదించాలని అధికారులు చెప్పారు.
ఈ సర్వేలో సుమారు 73 లక్షల ఓట్లు గల్లంతయినట్లు ప్రాథమికంగా తేలింది. ఇందులో ప్రధానంగా మరణించిన వారు, రెండు చోట్ల ఓట్లు ఉన్నవారు ఎన్యూమరేషన్ సమర్పించని వారు ఉన్నారు. డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితా విడుదలైనందున, అందులో పేరు లేనివారు మళ్లీ అప్లై చేసుకోవచ్చు. వివరాలు సరిగ్గా నమోదు చేయని 20 శాతం మందికి వివరణ కోరుతూ నోటీసులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వారు తమ గుర్తింపు కార్డులో ఏదో ఒకటి సమర్పిస్తే ఓటును పునరుద్ధరిస్తారు.
స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ప్రక్రియలో భాగంగా తెలంగాణలో ఓటర్ల డ్రాఫ్ట్ జాబితా విడుదల చేశారు. ఇందులో 3.38 కోట్ల మంది ఓటర్లలో 2.64 కోట్ల మంది ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్స్ సమర్పించారు. మరో 57.46 లక్షల మంది అడ్రస్ మారడం లేదా అడ్రస్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల పెండింగ్లో ఉన్నాయి. మీ పేరు జాబితాలో ఉందో లేదో అధికారిక వెబ్సైట్లో క్లిక్ చేసి చూసుకోవచ్చు.
మీ ఓటు డిలీట్ అయిందా? కారణం ఇలా తెలుసుకోండి..
అధికారిక వెబ్సైట్ https://ceotserms2.telangana.gov.in/tgasdd/ASDD.aspx ను ఓపెన్ చేయండి. అక్కడ 'ఎలక్టోరల్ రోల్స్ డ్రాఫ్ట్ సర్వే 2026'లో గైర్హాజరైన వారు, షిఫ్ట్ అయిన, మరణించిన వారి వివరాలు ఉంటాయి. మీరు పోలింగ్ స్టేషన్ వారీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మొదట మీ జిల్లా పేరు, ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, పార్ట్ నంబర్ లేదా పార్ట్ పేరు ఇవ్వాలి. కింద క్యాప్చా కోడ్ను నమోదు చేసి 'సబ్మిట్' బటన్ నొక్కండి. అప్పుడు మీ ఓటు ఎందుకు డిలీట్ అయిందో కారణం తెలుస్తుంది. అక్కడ మీ క్రమ సంఖ్య, ఓటర్ ఐడి (EPIC) నంబర్ ఉంటుంది. దాని ద్వారా మీరు సులభంగా వెతకవచ్చు. ఓటరు పేరు, సంబంధం, బంధువు పేరు, పాత సంఖ్య, వయస్సు, లింగం, ఓటు డిలీట్ కావడానికి గల కారణం కూడా అక్కడ స్పష్టంగా ఉంటుంది.
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