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మీ పేరు ఓటర్ లిస్ట్ నుంచి పోయిందా? ఈసీ కొత్త డ్రాఫ్ట్ డిలీషన్ లిస్ట్ విడుదల! జిల్లా వారీగా చెక్ చేసుకునే విధానం ఇదే!

తెలంగాణ అంతటా సర్వే ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తయింది. దీనివల్ల అధికారులు డ్రాఫ్ట్ జాబితాను కూడా విడుదల చేశారు. మీ ఓటు డిలీట్ అయిందా? దానికి కారణాలు ఏంటి? అనే అంశాలకు సంబంధించి పూర్తి లిస్టును విడుదల చేశారు. మీ జిల్లా ఇతర వివరాలతో మీ ఓటు ఎందుకు తొలగించారు సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 19, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:56 PM IST
మీ పేరు ఓటర్ లిస్ట్ నుంచి పోయిందా? ఈసీ కొత్త డ్రాఫ్ట్ డిలీషన్ లిస్ట్ విడుదల! జిల్లా వారీగా చెక్ చేసుకునే విధానం ఇదే!
Image Credit: List of Electors Names Deleted SIR 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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