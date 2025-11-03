English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chevell Bus Accident: పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య.. మోదీ, పవన్‌, చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటన..!

Chevell Bus Accident: పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య.. మోదీ, పవన్‌, చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటన..!

Chevell Bus Accident PM Modi Reacts: బస్సు ప్రమాదంపై దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. మరణించిన వారికి రెండు లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ.50 వేలు చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని అన్నారు. అయితే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఈ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 3, 2025, 12:05 PM IST

Chevell Bus Accident: పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య.. మోదీ, పవన్‌, చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటన..!

Chevell Bus Accident PM Modi Reacts: రంగారెడ్డి మీర్జాగూడలోని బస్సు ప్రమాదంలో ఇప్పటికీ 25 మంది చనిపోయారు. మృతుల సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తోంది. వారికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించాయి. అయితే మీర్జాపూర్‌ బస్సు ప్రమాదంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేసి రూ. 2 లక్షలు, రూ.50 వేలు ప్రకటించారు. 

 సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం దిగ్భ్రాంతి..
 ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా మీర్జాగూడ బస్సు ప్రమాదం పై స్పందించారు. ఈ ఘటనపై ప్రయాణికుల మృతి తీవ్రంగా కలిసి వేసిందని చంద్రబాబు తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ఇక మృతుల కుటుంబాలకు పవన్ సైతం సానుభూతి ప్రకటించి క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఆయన కోరారు. 

 

 

ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్ళు..
ఈ ఘోర ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు అక్కచెల్లెళ్లు మృతి చెందడంతో ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. తాండూర్‌కు చెందిన ఎల్లయ్య గౌడ్‌కు ముగ్గురు కూతుళ్లు ఉన్నారు. నందిని డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్, సాయి ప్రియా డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్, తనుషా ఎంబీఏ చదువుతున్నారు. ఇటీవల బంధువుల పెళ్లికి వెళ్లి సొంత ఊరుకు వచ్చారు. అయితే తెల్లవారుజామున తిరిగి హైదరాబాద్‌ వెళ్తున్న సమయంలో ఈ బస్సు ప్రమాదం జరిగి దుర్మరణం చెందారు.

రూ.7 లక్షలు ప్రకటన..
మృతుల కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పొన్నం ప్రభాకర్‌ ఐదు లక్షలు ప్రకటించారు. ఇక ఆర్టీసీ తరఫున మరో రెండు లక్షలు ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు. రంగారెడ్డి జిల్లా బస్సు ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 25 మంది మృతి చెందారు. మొత్తంగా మృతులకు రూ.7 లక్షలు, గాయపడిన క్షతగాత్రులకు రెండు లక్షలు చొప్పున అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఇక ప్రమాదంపై వెంటనే విచారణ కూడా ఆదేశిస్తామని ప్రకటించారు.

పర్యావరణ ప్రేమికుల వల్లే..
పర్యావరణ ప్రేమికుల వల్లే రోడ్డు విస్తరణ ఆగిపోయిందని స్థానికులు ఆందోళనకు దిగారు. ఈ నేపథ్యంలో రోడ్డు చిన్నగా ఉండటం వల్లే తరచూ ఇలాంటి యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. రోడ్డు విస్తరిస్తే చెట్లు నాశనం అవుతాయని కొందరు పర్యావరణ ప్రేమికులు గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కు వెళ్లారు. దీంతో పనులు ఆగిపోయాయని వాళ్ళు వాపోయారు. ప్రభుత్వం వెంటనే దీనిపై స్పందించారని కోరుతున్నారు. 

మీర్జాపూర్‌ బస్సు ప్రమాదంలో సహాయక చర్యలు వేగవంతం చేస్తున్నారు. కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. 9912919545, 9440854433 నెంబర్లకు ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చని తెలిపారు. ప్రమాదంలో ఇప్పటికే 25 మరణించారు మరి కొంత మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. వీళ్ళు ఎక్కువ తాండూరు, చేవెళ్ల వాసులు అని సమాచారం. ఇక స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళు ఆందోళనకు దిగారు. ఎమ్మెల్యే యాదయ్య కూడా వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. తాండూరు డిపో నుంచి ఉదయం 5 గంటలకు బయలుదేరిన బస్సు.. వయా వికారాబాద్ తో దాదాపు 70 మంది ప్రయాణికులతో బయలుదేరింది. ఉదయం 6:20 గంటల సమయంలో మీర్జాగూడలో టిప్పర్‌, బస్సు ఢీకొన్నట్టు తెలుస్తోంది. 

