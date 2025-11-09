Chevella Bus Accident: చేవెళ్ల ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. వెలుగులోకి సంచలన రిపోర్టు..!

Chevella Bus Accident Sensational Report: చేవెళ్ల ఘోర బస్ ప్రమాదానికి సంబంధించి వెలుగులోకి కీలక రిపోర్ట్ వచ్చింది. అయితే ఈ ప్రమాదంలో బస్సు డ్రైవర్లదే తప్పు అని మొదటగా అందరూ అనుకున్నారు. కానీ, ఆర్టీసీ బస్, టిప్పర్ డ్రైవర్ ఎలాంటి మద్యం సేవించలేదని ఫోరెన్సీక్ రిపోర్టులు వెల్లడించాయి. ఈ ప్రమాదంలో 19 మంది ఇప్పటివరకు చనిపోయారు. ఈ ఘటనలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయ. అయితే, మృతుల్లో కూడా మద్యం సేవించిన ఆనవాళ్లు లేవని చేవెళ్ల ఏసీపీ కిషన్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు. కానీ, వెహికల్ కండిషన్కు సంబంధించిన రిపోర్టు రావాల్సి ఉందని తెలిపారు.
చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం నవంబర్ 3 సోమవారం ఉదయం జరిగింది. తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్న బస్సు రోడ్డు సన్నగా ఉండటంతో మీర్జాపూర్ వద్ద బస్సు, టిప్పర్ ఎదురెదురుగా రావడంతో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. అక్కడే గుంత కూడా మలుపు వద్ద ఉండటంతో యాక్సిడెంట్ అయింది. టిప్పర్ లారీ కంకర లోడ్ ఒక్కసారిగా ఢీకొట్టడంతో కంగారులో ప్రయాణీకులు కూరుకుపోయి ప్రమాద తీవ్రత మరింత పెరిగింది.
ఇక తాండూరు బస్సు డిపోకు చెందిన ఈ బస్సు హైదరాబాద్ వస్తుండగా ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటన చాలామంది కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నింపింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల పరిహారం ప్రకటించగా.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐదు లక్షలు, ఆర్టీసీ తరఫున మరో రెండు లక్షలు మొత్తం రూ.7 లక్షలు ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు. ప్రధానంగా రోడ్డు విస్తరణగా లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగిందని స్థానికులు కూడా ఆందోళనకు దిగారు. ఆదివారం కావడంతో సొంతూళ్లకు వెళ్లి తిరిగి హైదరాబాద్ వస్తుండగా ఈ ప్రమాదంలో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు చనిపోయారు.
ఈ బస్సు ప్రమాదంలో మొత్తంగా 19 మంది దుర్మరణం చెందినట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ వెల్లడించారు. ఇందులో పది మంది మహిళలు, 8 మంది పురుషులు, ఒక చిన్నారి కూడా ఉన్నారు. ఈ ఘటనపై తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో పాటు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. వారి కుటుంబాలకు సానుభూతి కూడా ప్రకటించారు.
