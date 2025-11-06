English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Chevella Bus Accidnt: మీర్జాగూడ ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. టిప్పర్‌ యజమాని సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Chevella Bus Accidnt: మీర్జాగూడ ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. టిప్పర్‌ యజమాని సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Chevella Bus Accident Tipper Driver Comments: చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదంపై బస్సు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే కారణమని టిప్పర్ యజమాని లక్ష్మణ్ నాయక్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మీర్జాగూడ బస్సు ప్రమాదంపై టిప్పర్ యజమాని స్పందించాడు. ఆయన ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. కాగా ఈ ఘటనలో టిప్పర్‌ డ్రైవర్‌ ఆకాశ్‌ మృతి చెందాడు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 6, 2025, 08:40 AM IST

Chevella Bus Accidnt: మీర్జాగూడ ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. టిప్పర్‌ యజమాని సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Chevella Bus Accident Tipper Driver Comments: నవంబర్ 3వ తేదీ జరిగిన మీర్జాగూడ బస్సు ప్రమాదంపై టిప్పర్ యజమాని లక్ష్మణ నాయక్ స్పందించారు. ఆయన బస్సు డ్రైవర్ వేగంగా వస్తూ గుంతలు తప్పించే ప్రయత్నంలో మాపైకి దూసుకొచ్చాడు. కేవలం బస్సు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదానికి కారణమని టిప్పర్ యజమాని చెప్పుకొస్తున్నారు. వెంటనే డ్రైవర్ ఆకాశ్‌ నన్ను నిద్ర లేపడంతో క్షణాల్లో బస్సు మా టిప్పర్ ఢీ కొట్టింది. మా డ్రైవర్ మద్యం తాగి వాహనం నడిపాడని.. గుంతను తప్పించబోయి బస్సును ఢీకొట్టాడు అని జరుగుతున్న ప్రచారంలో నిజమే లేదు అని తెలిపారు .

 ఇక చెవేళ్ల ఘోర బస్సు ప్రమాదం మీర్జాగూడ వద్ద జరిగింది. రోడ్డు విస్తారంగా లేకపోవడం మలుపులో గుంత వద్ద ఎదురెదురుగా వచ్చిన బస్సు, కంకర టిప్పర్ ఢీకొట్టడంతో 6 సీట్ల దూరం లోపటికి చొచ్చుకొని వెళ్లింది టిప్పర్‌. దీంతో ప్రయాణికులపై కంకర పడి కూరుకుపోయి ప్రాణాలు వదిలారు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు అక్క చెల్లెలు చనిపోయిన తీరు చాలా హృదయ విదారకమైంది. ఈ ప్రమాదంలో 20 మందికి పైగా మృతి చెందారు. ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వారు ఆదివారం సొంత ఊళ్లకు వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది.

 ఈ ప్రమాదంపై తీవ్రంగా స్పందించిన కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మృతుల కుటుంబాలకు పరిహారం కూడా ప్రకటించాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.2 లక్షలు ప్రకటించింది. అయితే ఆ రహదారి చిన్నగా ఉండటం పర్యావరణ ప్రేమికులు చెట్లు కొట్టినవేయకుండా చేయడంతో రోడ్డు విస్తరణ చేపట్టకుండా జరిగింది. ఈ రహదారిపై ఎన్నో యాక్సిడెంట్లు చోటు చేసుకుంటున్నాయని స్థానికులు కూడా రాస్తారోకో కూడా చేశారు.  అయితే ఈ ఘటనలో బస్సు డ్రైవర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు కూడా అయ్యాయి.  అయితే హైదరాబాద్ నుంచి బీజాపూర్ వెళ్లే హైవే ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇది తాండూర్ కు చెందిన డిపో బస్సు.

 ఉచిత వైద్య: మంత్రి పొన్నం
 ఇక చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి ఒకటిన్నర లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యం అందిస్తున్నట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన పథకంలో రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డ వారికి ఈ సహాయం చేస్తున్నారు. రోడ్డు భద్రతా చర్యలపై అవగాహన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ఇటీవల జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల గురించి మాట్లాడారు. మృతుల సంఖ్య పెరగటంతో ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు విద్యాసంస్థల్లో కూడా రోడ్ సేఫ్టీ రూల్స్ వంటి రచన పోటీలు కూడా నిర్వహించాలని సూచించారు.

Also Read:  చేవెళ్లలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. 17 మంది మృతి, పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..!

Also Read:  బస్సు ప్రమాదం.. 20కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య, హృదయవిదారక దృశ్యాలు..

 

