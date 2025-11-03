Bus Accident: చేవెళ్లలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. 17 మంది మృతి, పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..!

Chevella Bus Accident: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం గురించి మరువకముందే వరుసగా బస్సు ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం, మిర్జాగూడ వద్ద కూడా ఆర్టీసీ బస్సు లారీని ఢీకొట్టడంతో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. హైదరాబాద్ నుంచి బీజాపూర్ జాతీయ రహదారిపై తాండూరు బస్సు డిపోకు చెందిన బస్సు కంకర లోడ్తో వెళ్తున్న టిప్పర్ ఢీకొనడంతో 17 మంది ప్రయాణీకులు దుర్మరణం చెందారు. పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో బస్సు ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 70 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇందులో టిప్పర్ డ్రైవర్ కూడా అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఇక సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని చేవెళ్ల ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నారు. మృతదేహాలను బయటకు తీసే సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు
అయితే ప్రత్యక్ష సాక్షుల ప్రకారం కంకర లోడ్తో వెళుతున్న లారీని బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. టిప్పర్ డ్రైవర్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ రాంగ్ రూట్లో రావడంతో ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం.. అయితే కంకర లోడ్ టిప్పర్ ఢీకొనడంతో బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు కొంతమంది అందులోనే కూరుకుపోయారు. పోలీసులు సహాయక బృందం జేసీబీ సహాయంతో వారిని బయటికి తీసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అయితే హైదరాబాద్ నుంచి బీజాపూర్ వెళ్లే హైవే కాబట్టి అక్కడ తీవ్ర ట్రాఫిక్ కూడా సంభవించింది. చేవెళ్ల నుంచి వికారాబాద్ మార్గంలో పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.
ఈ బస్సు ప్రమాదంలో ఎక్కువ శాతం మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. నిన్న ఆదివారం కావడంతో స్వగ్రామం వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఉదయం కాలేజీలు ఉంటాయి కాబట్టి తెల్లవారుజాము తిరిగి హైదరాబాద్ వస్తున్నారు. ఈ సమయంలో బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు కూడా తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఘటన జరిగిన తీరుపై ఆరాతీస్తున్నారు.
ఇక ఈ ఘోర దుర్ఘటనపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి తో ఘటనకు సంబంధించి ఆయన ఆరా తీశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. ఇక హుటాహుటిన ఆర్టీసీ అధికారులు కూడా ఘటన స్థలానికి వెళ్లి ఘటన జరిగిన తీరును ఆరా తీస్తున్నారు. సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న చేవెళ్ల సీఐ భూపాల్ శ్రీధర్ కాళ్లపైకి జేసీబీ ఎక్కడంతో ఆయనను కూడా చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
Horrific Road Accident in Ranga Reddy District! A truck driving on the wrong side collided head-on with a TGRTC bus near Khanapur Gate, Chevella mandal, injuring several passengers. Transport Minister Ponnam Prabhakar expressed shock, ordered immediate relief, and directed… pic.twitter.com/pLwRgj0pcJ
— Ashish (@KP_Aashish) November 3, 2025
