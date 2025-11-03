Bus Accident: చేవెళ్లలో RTC బస్సును ఢీకొన్న లారీ.. ఒకరి మృతి, పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..!

Chevella Bus Accident: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం గురించి మరువకముందే వరుసగా బస్సు ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం, మిర్జాగూడ వద్ద కూడా ఆర్టీసీ బస్సు లారీని ఢీకొట్టడంతో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. హైదరాబాద్ నుంచి బీజాపూర్ జాతీయ రహదారిపై తాండూరు బస్సు డిపోకు చెందిన బస్సు కంకర లోడ్తో వెళ్తున్న టిప్పర్ ని ఢీకొనడంతో ప్రయాణీకులు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. దీంతో బస్సు ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 70 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇందులో టిప్పర్ డ్రైవర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా..10 మంది తీవ్ర గాయాలయ్యారు. ఇక సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని చేవెళ్ల ఆసుపత్రికి తరలించి, సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు
అయితే ప్రత్యక్ష సాక్షుల ప్రకారం కంకర లోడ్తో వెళుతున్న లారీని బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో టిప్పర్ డ్రైవర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా ఆర్టీసీ బస్సులోని పలువురు ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అయితే కంకర లోడ్ టిప్పర్ ఢీకొనడంతో బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు కొంతమంది అందులోనే కూరుకుపోయారు. పోలీసులు సహాయక బృందం జేసీబీ సహాయంతో వారిని బయటికి తీసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అయితే హైదరాబాద్ నుంచి బీజాపూర్ వెళ్లే హైవే కాబట్టి అక్కడ తీవ్ర ట్రాఫిక్ కూడా సంభవించింది. చేవెళ్ల నుంచి వికారాబాద్ మార్గంలో పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.
Horrific Road Accident in Ranga Reddy District! A truck driving on the wrong side collided head-on with a TGRTC bus near Khanapur Gate, Chevella mandal, injuring several passengers. Transport Minister Ponnam Prabhakar expressed shock, ordered immediate relief, and directed… pic.twitter.com/pLwRgj0pcJ
— Ashish (@KP_Aashish) November 3, 2025
ఈ బస్సు ప్రమాదంలో ఎక్కువ శాతం మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. నిన్న ఆదివారం కావడంతో స్వగ్రామం వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఉదయం కాలేజీలు ఉంటాయి కాబట్టి తెల్లవారుజాము తిరిగి హైదరాబాద్ వస్తున్నారు. ఈ సమయంలో బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు కూడా తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఘటన జరిగిన తీరుపై ఆరాతీస్తున్నారు.
Also Read: మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పిన క్యాచ్ చూశారా? ఒంటి చేతితో ఒడిసిపట్టి భారత్కు కప్పు తెచ్చిన అమన్జోత్ క్యాచ్..!
Also Read: నేటి రాశిఫలాలు.. ఎంతో ఓపిగ్గా ఉండాల్సిన సమయం, వీరికి అదృష్టం..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.