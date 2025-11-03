English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Bus Accident: చేవెళ్లలో RTC బస్సును ఢీకొన్న లారీ.. ఒకరి మృతి, పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..!

Bus Accident: చేవెళ్లలో RTC బస్సును ఢీకొన్న లారీ.. ఒకరి మృతి, పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..!

Chevella Bus Accident: చేవెళ్ల మిర్జా గూడ వద్ద ఘోర ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం హైదరాబాద్ నుంచి బీజాపూర్ జాతీయ రహదారిపై తాండూర్ డిపోకు చెందిన బస్సును కంకర్ లోడుతో వెళ్తున్న టిప్పర్ ఢీకొనడంతో ఒకరు మృతి చెందగా పది మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 3, 2025, 08:33 AM IST

Bus Accident: చేవెళ్లలో RTC బస్సును ఢీకొన్న లారీ.. ఒకరి మృతి, పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..!

 Chevella Bus Accident: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం గురించి మరువకముందే వరుసగా బస్సు ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం, మిర్జాగూడ వద్ద కూడా ఆర్టీసీ బస్సు లారీని ఢీకొట్టడంతో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. హైదరాబాద్ నుంచి బీజాపూర్ జాతీయ రహదారిపై తాండూరు బస్సు డిపోకు చెందిన బస్సు కంకర లోడ్‌తో వెళ్తున్న టిప్పర్ ని ఢీకొనడంతో ప్రయాణీకులు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. దీంతో బస్సు ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 70 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇందులో టిప్పర్‌ డ్రైవర్‌ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా..10 మంది తీవ్ర గాయాలయ్యారు. ఇక సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని చేవెళ్ల ఆసుపత్రికి తరలించి, సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు 

 అయితే ప్రత్యక్ష సాక్షుల ప్రకారం కంకర లోడ్‌తో వెళుతున్న లారీని బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో టిప్పర్ డ్రైవర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా ఆర్టీసీ బస్సులోని పలువురు ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అయితే కంకర లోడ్‌ టిప్పర్ ఢీకొనడంతో బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు కొంతమంది అందులోనే కూరుకుపోయారు. పోలీసులు సహాయక బృందం జేసీబీ సహాయంతో వారిని బయటికి తీసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అయితే హైదరాబాద్ నుంచి బీజాపూర్ వెళ్లే హైవే కాబట్టి అక్కడ తీవ్ర ట్రాఫిక్ కూడా సంభవించింది. చేవెళ్ల నుంచి వికారాబాద్ మార్గంలో పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. 

 

 

ఈ బస్సు ప్రమాదంలో ఎక్కువ శాతం మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. నిన్న ఆదివారం కావడంతో స్వగ్రామం వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఉదయం కాలేజీలు ఉంటాయి కాబట్టి తెల్లవారుజాము తిరిగి హైదరాబాద్‌ వస్తున్నారు. ఈ సమయంలో బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు కూడా తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఘటన జరిగిన తీరుపై ఆరాతీస్తున్నారు.

Also Read: మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పిన క్యాచ్‌ చూశారా?‌ ఒంటి చేతితో ఒడిసిపట్టి భారత్‌కు కప్పు తెచ్చిన అమన్‌జోత్‌ క్యాచ్‌..!

Also Read: నేటి రాశిఫలాలు.. ఎంతో ఓపిగ్గా ఉండాల్సిన సమయం, వీరికి అదృష్టం..!  

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Chevella bus accidentChevella RTC bus accidentHyderabad Bus AccidentTelangana bus accident todayChevella lorry crash

