Chicken Shops Closed: మాంసం ప్రియులకు బ్యాడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ 1 నుండి చికెన్ దుకాణాలు బంద్..!

Chicken Shops Closed: చాలా మందికి ప్రతిరోజూ ఇంట్లో నాన్ వెజ్ ఉండాల్సిందే. కొందరికి ముక్క లేనిదే ముద్ద కూడా దిగదు. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చికెన్ ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కేజీ స్కిన్లెస్ చికెన్ ధర రూ. 370 వరకు ఉంది. పెరిగిన ధర చూసి చికెన్ తినాలంటేనే భయపడుతున్నారు. ఇక మరికొందరైతే ధరతో ఏ మాత్రం సంబంధం లేకుండా లాగించేస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే నగరంలోని నాన్ వెజ్ లవర్స్కి భారీ షాకిచ్చారు చికెన్ షాపుల యజమానులు. చికెన్ విక్రయాల గురించి కీలక ప్రకటన చేశారు. ఏప్రిల్ 1 నుంచి నగరంలో చికెన్ దుకాణాలు బంద్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. పౌల్ట్రీ కంపెనీలు సరిపడా లాభాల మార్జిన్లు ఇవ్వడం లేదని తెలిపారు. ఫలితంగా వ్యాపారం చేయడం కష్టంగా ఉందన్నారు. ఖర్చులు పెరిగి, ఆదాయం తగ్గుతోందని.. దీంతో చికెన్ షాపులు నడపడం కష్టంగా ఉందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ సమస్యలపై నిరసన తెలియజేయడం కోసం ఏప్రిల్ 1 నుంచి నగరంలో చికెన్ షాపులు బంద్ చేయాలని నిర్ణయించామని.. చికెన్ షాపుల యజమానుల సంఘం పిలుపునిచ్చింది. ప్రభుత్వం, పౌల్ట్రీ కంపెనీలు వెంటనే స్పందించి మార్జిన్ సమస్యను పరిష్కరించాలని.. లేనిపక్షంలో ఈ నిరసనను నిరవధికంగా కొనసాగిస్తామని ఈ సందర్భంగా వారు హెచ్చరించారు.
కాగా గత కొన్ని రోజులుగా నగరంలో కోడిగుడ్ల ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న పరిస్థితులు ఇందుకు కారణమని తెలుస్తోంది. యుద్ధం వల్ల పశ్చిమాసియా దేశాలకు మన దగ్గర నుంచి గుడ్ల ఎగుమతులు తగ్గిపోయాయి. అంతర్జాతీయ ఆందోళనలు, రవాణా మార్గాల్లో అంతరాయం వల్ల పోర్టులు, విమానాశ్రయాలు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయలేకపోతున్నాయి. దీంతో ఇండియా నుంచి గుడ్ల ఎగుమతులు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీనివల్ల మన దగ్గర గుడ్ల సరఫరా పెరిగి.. ధరలు దిగివచ్చాయి.
