Akhanda 2 Movie: అఖండ 2 చూశాక మా నాన్న మాటలు గుర్తొచ్చాయి.. భావోద్వేగానికి గురైన చిలుకూరు పూజారీ రంగరాజన్..

Chilkur Balaji Priest Rangarajan Reaction On Akhanda 2 thaandavam Movie: బాలకృష్ణ , బోయపాటి కాంబినేషన్ లో ఇటీవల విడుదలైన అఖండ 2 తాండవం ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ మీద కాసుల వర్షం కురిపిస్తుంది. ఈ మూవీని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బాలయ్య అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసిన బాలయ్య, బొయపాటి తాండవం కన్పిస్తుందని అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు ఈ మూవీ చూసేందుకు బాలయ్య అభిమానులు తెగ ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. హైదరాబాద్ ఫెమస్ చిలుకురు బాలాజీ ఆలయం ప్రధాన అర్చకులు రంగరాజన్ అఖండ-2 చిత్రాన్ని వీక్షించారు.
ఆ తర్వాత మూవీపై తన రివ్యూ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాలోని డైలాగులు వింటుంటే తన తండ్రి చెప్పిన మాటలు గుర్తుకు వచ్చాయన్నారు. అంతే కాకుండా ఈ మూవీలో లాజిక్ లు, మ్యాజిక్ లు రెండు కూడా ఉన్నాయన్నారు. ఈ మూవీలో మరోసారి భగవంతుడి గురించి, అధర్మాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ఆయన వస్తునే ఉంటారని బాగా చూపించారన్నారు.
అధర్మం, అరాచకం పెరుక్కుంటు పోతే భగవంతుడు ఏదో రూపంలో వస్తునే ఉంటారన్నారు. ఆలయం అనేది భక్తులకు చెందిన సన్నిధి అనే మా నాన్న గారి మాటలు ఈ మూవీని చూశాక మరొసారి గుర్తుకొచ్చాయన్నారు. ఇందులో బాలయ్య ఒక్కొ డైలాగులు చెప్తుంటే మా నాన్న గారి మాటలను గుర్తుకు వచ్చాయన్నారు.
భగవంతుడ్ని కూడా కొంత మంది కమర్షియల్ గా చూస్తున్న ఈరోజుల్లో భగవంతుడు అన్యాయం జరిగితే ఏదో రూపంలో వస్తాడని బాగా చూపించాన్నారు. కొంత మంది ఏదో మ్యాజిక్ , లాజిక్ లు లేవని అంటున్నారు.
అవేమి పట్టించుకొకుండా ఈ మూవీని అందరు కుటుంబం, స్నేహితులు అందరు కలిసి మంచి మెస్సెజ్ ఉన్న సనాతన ధర్మం మూవీ అంటూ రంగరాజన్ పండితులు బాలయ్య అఖండ 2 పై ప్రశంసలు కురిపించారు. అంతే కాకుండా.. ఇది వినోదాత్మక చిత్రం కాదు... ధర్మం పట్ల మనలోని భావాలను మరింత పెంపొందించే సినిమా అని రంగరాజన్ పండితులు చెప్పారు.
