Fan dies of heart attack while watching mana shankara vara prasad garu movie in Hyderabad: ఇటీవల కాలంలో ఏ నిముషంలో ఏంజరుగుతుందో అస్సలు అర్థం కానీ సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. చాలా మంది చిన్న ఏజ్ లో ఈమధ్య గుండెపోటులకు గురౌతున్నారు. ఒకప్పుడు నలభైలు దాటిన తర్వాత హర్ట్ ఎటాక్ లు వినే వాళ్లం . కానీ ఇప్పుడు పదేళ్లు కూడా లేని వారు కూడా హర్ట్ స్ట్రోక్ లకు గురౌతున్నారు. అప్పటి వరకు బాగానే ఉన్న వారు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలీపోతున్నారు.
ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో తన అబిమాన హీరో మూవీ రిలీజ్ అయ్యిందని ఫస్ట్ డే చూద్దామని వచ్చిన అభిమానిమూవీ చూస్తునే కుప్పకూలీపోయాడు. ఈ ఘటనతో కూకట్ పల్లిలోని థియేటర్ లో తీవ్ర గందర గోళం ఏర్పడింది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మనశంకర వర ప్రసాద్ మూవీ ఈరోజు విడుదలైంది.ఈక్రమంలో అభిమానులు చిరంజీవి మూవీని చూసేందుకు ఫస్ట్ డేనే వస్తుంటారు. అయితే.. ఒక రిటైర్డు ఏఎస్సై ఆనంద్ కుమార్ కూడా కూకట్ పల్లిలోని ఒక థియేటర్ కు వచ్చాడు. అతను మూవీని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు.ఇంతలో ఏమైందో కానీ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలీపోయాడు.
చుట్టుపక్కల వారు అతడ్ని లేపిన లేవలేదు. ఆతర్వాత వైద్యులు వచ్చి చూడగా అతను గుండెపోటుకు గురై చనిపోయిట్లు చెప్పారు. దీంతో థియేటర్ లో గందర గోళం ఏర్పడింది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అతడ్ని అక్కడి నుంచి స్ట్రేచర్ మీద పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం హైదరాాబాద్ లో తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
చిరంజీవి కథానాయకుడిగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందిన సినిమానే 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'. ఈ మూవీలో విక్టరీ వెంకటేష్, నయన తారలు కూడా కీ రోల్ ప్లే చేశారు. ఈ మూవీకి అభిమానుల నుంచి మంచి టాక్ వస్తుంది.
