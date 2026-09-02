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తీవ్ర విషాదం.. క్లోరోక్విన్ మాత్రలు వికటించి ఇద్దరు విద్యార్థులు మృతి.. మరో 5గురి పరిస్థితి విషమం..!!

Chloroquine Tablets Reaction: పోలవరం జిల్లాలో అంతులేని విషాదం నెలకొంది. ఏటపాక మండలం గొల్లగుప్ప గ్రామంలో క్లోరోక్విన్ మాత్రలు వికటించి ఇద్దరు విద్యార్థులు మరణించారు. మరో ఐదుగురు చిన్నారుల పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 02, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:11 AM IST
తీవ్ర విషాదం.. క్లోరోక్విన్ మాత్రలు వికటించి ఇద్దరు విద్యార్థులు మృతి.. మరో 5గురి పరిస్థితి విషమం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తీవ్ర విషాదం.. క్లోరోక్విన్ మాత్రలు వికటించి ఇద్దరు విద్యార్థులు మృతి.. మరో 5గురి పరిస్థితి విషమం..!!
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