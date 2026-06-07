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Education Kits: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. 9.5 లక్షల మందికి ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్ కిట్స్

TG Education Kits: తెలంగాణ సర్కార్ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ స్కూళ్లు, సొసైటీలు, స్థానిక సంస్థల పాఠశాలలు మరియు హాస్టళ్లలో 1వ తరగతి నుండి డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు.. 24 రకాల వస్తువులను పూర్తి ఉచితంగా అందించనుంది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 07, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:58 AM IST
Education Kits: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. 9.5 లక్షల మందికి ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్ కిట్స్
Image Credit: Cm Revanth Govt Provide Education Kits For 9 5 Lakh Students (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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