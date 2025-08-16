English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CM Revanth: భారీ వర్షాలు.. అధికారులకు సీఎం రేవంత్‌ కీలక ఆదేశాలు.. అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆర్డర్..

CM Revanth On Heavy Rains: కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అతలాకుతుల అవుతోంది. ఇక హైదరాబాద్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. అయితే లోతట్టు ప్రాంతాలు కూడా జలమయం కూడా అవుతున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురవనున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను అలెర్ట్ చేశారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 16, 2025, 01:18 PM IST

CM Revanth On Heavy Rains:  గత కొన్ని రోజులగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు పలు జిల్లాలు అతలాకుతలమే అయ్యాయి. ప్రత్యేకంగా కొన్ని జిల్లాల్లో మోస్తారు, భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఉదయం నుంచి కూడా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రాజెక్టులు జలకళతో నిండిపోయాయి. జయశంకర్ భూపాలపల్లి, వికారాబాద్, కొత్తగూడెం, సంగారెడ్డి, మెదక్, ములుగు వంటి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఉన్నతాధికారులతో ఈరోజు భేటీ అయ్యారు. ప్రధానంగా వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అలర్ట్ గా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టర్‌లతోపాటు కూడా ఆయన చర్చించారు. బృందాలుగా మోహరించాలని ఎప్పటికప్పుడు సహాయక చర్యలు చేపట్టడానికి, విపత్తును ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన ఆదేశించారు.

ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని 15 జిల్లాలలో వాగులు వంకలు భారీ వర్షాలకు పొంగి పొర్లే అవకాశం ఉంది. రహదారులు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సహాయక చర్యలు చేపట్టాలి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని వెంటనే ఎలాంటి అపాయం జరగకుండా ప్రజలను సహాయక శిబిరాలకు తరలించాలని ఆయన ఆదేశించారు.

 దీంతోపాటు నీటి విడుదలపై ముందుగానే నీటిమట్టం ఎప్పటికీ అప్పుడు పరిశీలించాలని క్షేత్రస్థాయిలో సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండాలని ఆయన అన్నారు. రిజర్వాయర్ల వద్ద ఇసుక బస్తాలు అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో సీజనల్ జబ్బులు, విష జ్వరాలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలి. దోమలు, నీటి నిల్వ ఉండకుండా సూచించాలి. క్రిమి కీటకాల వల్ల ఆ వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉందని పారిశుద్ధ సిబ్బంది కూడా ఎప్పటికప్పుడు పారిశుధ్య పనులు చేపట్టాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.

హైడ్రా, జీహెచ్‌ఎంసీ అప్రమత్తం..
ఇక జీహెచ్ఎంసి పరిధిలో ఎస్డిఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక సిబ్బందితోపాటు హైడ్రా తక్షణమే సహాయక చర్యల అందించడానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. వైద్య ఆరోగ్యశాఖ తగినంత మందులు కూడా అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని అవసరమైతే పలుచోట్ల అవసరం వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించారు.

ఇక మరోవైపు గోదావరి నదిలో వరద ఉధృతి బాగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. మత్స్యకారులు కూడా వేటకు వెళ్ళకూడదు అని ఇరిగేషన్ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ప్రధానంగా శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు పరివాహక ప్రాంతాలు అలర్ట్ చేశారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CM Revanth on rainsTelangana floods newsHyderabad Rain AlertHeavy rains in Telanganarevanth reddy latest news

