Cm Revanth Reddy: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలు.. స్పీడ్ పెంచిన రేవంత్ రెడ్డి.. మంత్రులకు కీలక బాధ్యతలు..

  జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలు.. స్పీడ్ పెంచిన రేవంత్ రెడ్డి.. మంత్రులకు కీలక బాధ్యతలు..

Jubilee hills by elections: జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మంత్రులకు డివిజన్ల వారిగా కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు. మంత్రులు ప్రజల్లో ఉంటూ  ప్రచారం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 28, 2025, 06:21 PM IST
  • కీలక దశకు చేరిన జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ప్రచారం..
  • మంత్రులకు సీఎం కీలక బాధ్యతలు..

Cm Revanth reddy allotted division vice responsibilities to Telangana ministers: తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికలను అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి.ఈ క్రమంలో ఎలా అయిన తమ పార్టీ జెండాను ఎగురవేయాలని అన్ని పార్టీలు కూడా తమదైన వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. దీంతో నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణల స్పీడ్ ను పెంచారు. కాంగ్రెస్.. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ లు తొడుదొంగలు అంటే.. బీఆర్ఎస్ మాత్రం..  కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య చీకటి ఒప్పందం కుదిరిందంటూ సెటైర్లు వేస్తుంది.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలు మాత్రం రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మరోవైపు జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ మంత్రులకు డివిజన్ల వారిగా కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు.
 

ముఖ్యంగా ఆయా మంత్రులు ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రచారం చేస్తు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం దోహదపడాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిశా నిర్దేషం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో.. యూసఫ్ గూడ డివిజన్ - మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ కు బాధ్యతలు అప్పగించారు.

రహమత్ నగర్ డివిజన్ - మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డికి,  వెంగల్ రావు నగర్ డివిజన్‌ – మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వాకిటి శ్రీహరికి,  సోమాజిగూడ డివిజన్‌ – మంత్రులు శ్రీధర్‌ బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కు బాధ్యతలు అప్పగించారు.

బోరబండ డివిజన్ – మంత్రి సీతక్క, ఎంపీ మల్లు రవికి,  షేక్ పేట్ డివిజన్‌ - మంత్రులు కొండా సురేఖ, వివేక్ వెంకటస్వామికి,  ఎర్రగడ్డ డివిజన్‌ - మంత్రులు దామోదర రాజనర్సింహ, జూపల్లి కృష్ణారావులకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Read more: Ktr on Revanth Video: రౌడీలు, గుండాలకు ఓటేద్దామా..?.. జూబ్లీహిల్స్ ప్రచారంలో కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

మరోవైపు జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ లలో మంత్రులకు బాధ్యతలు అప్పగించడంతో కాంగ్రెస్ మరింత జోష్ గా ఎన్నికల ప్రచారంలో ముందుకు వెళ్తుంది. మరోవైపు నవంబర్‌ 11న జూబ్లిహిల్స్ బై పోలీంగ్ ను నిర్వహిస్తారు. నవంబర్‌ 14న కౌంటింగ్‌ చేపట్టి, ఫలితాన్ని ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించనుంది.

 

CM Revanth ReddyJubilee Hills By ElectionsTelangana PoliticsJubilee Hills BypollCongress govt

