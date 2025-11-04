English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Minister Azharuddin: సీఎం రేవంత్ మరో సంచలనం.. మంత్రి అజరుద్దీన్‌కు పవర్ ఫుల్ శాఖల కేటాయింపు.. డిటెయిల్స్..

Minister Azharuddin: సీఎం రేవంత్ మరో సంచలనం.. మంత్రి అజరుద్దీన్‌కు పవర్ ఫుల్ శాఖల కేటాయింపు.. డిటెయిల్స్..

Minister azharuddin gets 2 Portfolios: ఇటీవల ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మంత్రి అజరుద్దీన్ కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండు కీలక శాఖలను అప్పగించింది. ఈ క్రమంలో జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల వేళ సీఎం రేవంత్ తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 4, 2025, 02:44 PM IST
  • అజరుద్దీన్ కు శాఖల కేటాయింపు..
  • దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్న రేవంత్ సర్కారు..

Trending Photos

Chiranjeevi Rare Record: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
5
Chiranjeevi Rare Record
Chiranjeevi Rare Record: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
Karthika Purnima 2025: కార్తీక పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఆరోజు తప్పకుండా చేయాల్సిన దానాలు ఏంటో తెలుసా..?
6
karthika masam 2025
Karthika Purnima 2025: కార్తీక పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఆరోజు తప్పకుండా చేయాల్సిన దానాలు ఏంటో తెలుసా..?
Real Estate: తెలంగాణలో రెండవ అతిపెద్ద నగరం.. మరో గచ్చిబౌలి అవ్వడం పక్కా.. ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్ల ఫేవరెట్.. ఎక్కడో తెలుసా?
8
real estate in warangal
Real Estate: తెలంగాణలో రెండవ అతిపెద్ద నగరం.. మరో గచ్చిబౌలి అవ్వడం పక్కా.. ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్ల ఫేవరెట్.. ఎక్కడో తెలుసా?
CMF by Nothing Phone 2 Pro ఫోన్‌పై దిమ్మతిరిగే ఆఫర్‌.. రూ.3 వేలకే పొందండి!
6
Cmf
CMF by Nothing Phone 2 Pro ఫోన్‌పై దిమ్మతిరిగే ఆఫర్‌.. రూ.3 వేలకే పొందండి!
Minister Azharuddin: సీఎం రేవంత్ మరో సంచలనం.. మంత్రి అజరుద్దీన్‌కు పవర్ ఫుల్ శాఖల కేటాయింపు.. డిటెయిల్స్..

Minister Azharuddin gets Public Enterprises and Minorities Welfare Portfolios: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల సమరంహాట్ టాపిక్ గా మారింది. అన్ని పార్టీలు కూడా జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ లో తమ సత్తాచాటాలని ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశాయి. తమదైన స్టైల్ లో పావులు కదుపుతు ముందుకు వెళ్తున్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల మంత్రి వర్గ విస్తరణ చేపట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 అజరుద్దీన్ చేత గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా.. మంత్రి అజారుద్దీన్‌కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు కీలకమైన శాఖలను కేటాయించింది. ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్‌ దగ్గర ఉన్న ప్రభుత్వ రంగం సంస్థలతో పాటు మైనార్టీ వెల్ఫేర్‌ శాఖను కేటాయించారు.

ఇంతకుముందు మైనార్టీ శాఖ అడ్లూరి లక్ష్మణ్ వద్ద ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ శాఖను తాజాగా అజారుద్దీన్‌కు కేటాయించారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ  ప్రధాన కార్యదర్శి సీఎస్ రామకృష్ణారావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

Read more: Kishan Reddy on kcr: కేసీఆర్ కు అంత సిన్మాలేదు.!. జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ వేళ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

అయితే.. హోంశాఖ కోసం అజరుద్దీన్ ప్రయత్నించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో ఏశాఖ కేటాయిస్తారనే దానిపై విపరీతంగా చర్చలు జరిగాయి. తాజాగా.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మంత్రి అజరుద్దీన్  కేటాయించిన రెండు శాఖలతో అందరికి ఒక క్లారిటీ వచ్చినట్లైంది.  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

MD AzharuddinCM Revanth ReddyMinister AzharuddinTelangana govtTwo portfolios to minister Azharuddin

Trending News