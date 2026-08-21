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సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి బిగ్ షాక్.. అమెరికా పర్యటనకు కేంద్రం బ్రేక్

CM Revanth Reddy US Tour Cancelled: సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కేంద్రం బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. అమెరికా పర్యటనకు రాజకీయ కారణాలతో అనుమతి నిరాకరించింది. దీంతో సీఎం తన పర్యటనను లండన్ వరకు కొనసాగించి.. అక్కడి నుంచే హైదరాబాద్‌కు తిరుగు ప్రయాణం కానున్నారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా అధికారుల బృందం మాత్రం యూఎస్‌లో పర్యటించనుంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 21, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:13 AM IST
సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి బిగ్ షాక్.. అమెరికా పర్యటనకు కేంద్రం బ్రేక్
Image Credit: CM Revanth Reddy US Tour

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి బిగ్ షాక్.. అమెరికా పర్యటనకు కేంద్రం బ్రేక్
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