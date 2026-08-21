/సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి బిగ్ షాక్.. అమెరికా పర్యటనకు కేంద్రం బ్రేక్

CM Revanth Reddy US Tour Cancelled: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అమెరికా పర్యటనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్రేక్ వేసింది. రాజకీయ కారణాలతో కేంద్రం అనుమతిని నిరాకరించినట్లు సీఎం కార్యాలయం (CMO) అధికారికంగా వెల్లడించింది. దీంతో అమెరికా పర్యటనను రద్దు చేసుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. లండన్ నుంచే నేరుగా హైదరాబాద్కు తిరుగు ప్రయాణం కానున్నారు. షెడ్యూల్ ప్రకారం లండన్ పర్యటన ముగించుకుని ఆగస్టు 23న ఆయన అమెరికాకు వెళ్లాల్సి ఉండగా.. కేంద్రం అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో అదే రోజు (ఆగస్టు 23న) ఆయన హైదరాబాద్ చేరుకోనున్నారు. బ్రిటన్, అమెరికా పర్యటనల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి కోరగా.. కేవలం యూకే పర్యటనకు మాత్రమే కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. అధికారిక బృందం లండన్ చేరుకున్న తర్వాత అమెరికా పర్యటన తిరస్కరణ విషయాన్ని కేంద్రం తెలియజేసింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పందిస్తూ.. దేశ నిర్మాణం, యువత భవిష్యత్, రాష్ట్ర అభివృద్ధి అంశాల్లో రాజకీయాలకు అతీతంగా వ్యవహరించాలన్నారు. ప్రపంచ స్థాయి విద్యా, నైపుణ్య సంస్థలను హైదరాబాద్కు తీసుకురావడమే ఈ పర్యటన ముఖ్య ఉద్దేశమన్నారు. ప్రపంచ స్థాయి విద్యా సంస్థలను హైదరాబాద్కు తీసుకురావడమే లక్ష్యమని చెప్పారు. మాన్య విద్యార్థులకు సైతం అంతర్జాతీయ స్థాయి విద్య, సర్టిఫికేషన్లు అందుబాటులోకి తేవడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తామన్నారు. హైదరాబాద్ను గ్లోబల్ నాలెడ్జ్ హబ్గా మార్చుతామన్నారు. “Telangana Rising is unstoppable” అంటూ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఏ శక్తీ ఆపలేదని స్పష్టం చేశారు.
లండన్లో సీఎం షెడ్యూల్ యథాతథం
ముఖ్యమంత్రి అమెరికా పర్యటన రద్దయినా.. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు అధికారుల బృందం అమెరికా పర్యటనను కొనసాగించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత విద్యాసంస్థలైన హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ (Harvard), మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (MIT), నార్త్ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీ, వర్జీనియా టెక్ తదితర సంస్థలతో ఒప్పందాలు (MoUs) కుదుర్చుకునే ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని అధికారులకు చెప్పారు. అమెరికా వెళ్లాల్సిన అధికారుల బృందం మాత్రం టూర్ కొనసాగిస్తోంది.
లండన్ షెడ్యూల్లో మార్పు లేదు
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బ్రిటన్ పర్యటన షెడ్యూల్ యథావిధిగా కొనసాగుతోంది. లండన్లో ఆక్స్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్, లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ (LSE), లండన్ బిజినెస్ స్కూల్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్ ప్రతినిధులతో పాటు క్రీడా, స్కిల్లింగ్ సంస్థల ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి కీలక భేటీల్లో పాల్గొంటున్నారు.