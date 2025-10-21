Revanth Reddy: కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ కుటుంబానికి రూ. కోటి పరిహారం ప్రకటించిన సీఎం రేవంత్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Revanth Reddy: కానిస్టేబుల్‌ ప్రమోద్ కుటుంబానికి కోటి రూపాయల పరిహారాన్ని ప్రకటించారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. హైదరాబాద్‌ గోషామహల్‌లో పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ కానిస్టేబుల్ ఫ్యామిలీకి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని భరోసా కల్పించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 21, 2025, 12:10 PM IST

Revanth Reddy: ఈ నెల 17న నిజామాబాద్ జిల్లాలో రౌడీ షీటర్ రియాజ్ చేతిలో అత్యంత పాశవికంగా హత్య చేయబడ్డారు కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్. అయితే ఈ క్రమంలో కానిస్టేబుల్ ను వెనక నుంచి కత్తితో పొడవడం వల్ల ప్రమోద్ ప్రాణాలు విడిచారు. ఆ తర్వాత నిందితుడిని న్యాయస్థానం ప్రవేశపెట్టే ముందు హాస్పిటల్స్ లో ఫిజికల్ ఫిట్ నెస్ కు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసేందుకు స్థానికంగా ఉండే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళితే.. అక్కడ ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ చేతుల్లోంచి తుపాకీ లాక్కునే ప్రయత్నం చేయగా.. పోలీసులు అతని గత నేర చరిత్ర, ప్రవృత్తిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అతన్ని ఎన్ కౌంటర్ చేసారు. ఈ ఘటనపై తెలంగాణ డీజీపీ వివరణ ఇచ్చారు. నిజామాబాద్ పట్టణంలో రియాజ్  తరుచుగా మహిళల మెడలో గొలుసులు దొంగతనాలకు పాల్పడుతూ అరాచక వాదిగా పేరు పొందాడు. ఈ క్రమంలో ఎంతో మంది మహిళలు మరణించారు. అటు బైకులు దొంగ తనం చేసిన మహారాష్ట్రలో అమ్మేవాడు. ఆ వచ్చిన డబ్బులతో జల్సాలకు పాల్పడేవాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు అతన్ని ఎన్ కౌంటర్ చేశారు. 

తాజాగా రియాజ్ దాడిలో మృతి చెందిన ప్రమోద్ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పారు. అంతేకాదు 300 గజాల ఇంటి స్థలం ఇస్తామని హామి ఇచ్చారు. పోలీస్ భద్రత సంక్షేమం నుంచి రూ. 16 లక్షలు.. పోలీసు వెల్ఫేర్ రూ. 8 లక్షల పరిహారాన్ని ప్రకటించారు. పోలీసుల సంక్షేమాన్ని ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

one crore ex gratia fro constable Pramod familyConstable Pramod Familypolice commemoration dayRiyaz EncounterDgp Shivadhar reddy

