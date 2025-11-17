CM Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ మరో కీలక నిర్ణయం.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన.. సౌదీకి మృతుల కుటుంబాల నుంచి ఇద్దరు..

CM Revanth Reddy announces 5 lakh rupees exgratia to Saudi arabia incident: సౌదీ అరేబియాలో బస్సుప్రమాదం ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో 46 ప్రయాణికుల్లో ఒక్కరు తప్ప 45 మంది దుర్మరణం చెందారు. ఒక వ్యక్తి మాత్రం ప్రాణాలతో బైటపడ్డారు. క్రమంలో రాత్రిపూట 1 గంట తర్వాత బస్సు, డీజీల్ ట్యాంకర్ ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి. బదర్, మదీనా మధ్య ముఫరహత్ ప్రాంతంలో ప్రమాదం జరిగింది.
మరోవైపు ఈ ఘటనపై దేశంలోని ప్రముఖులంతా తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సౌదీలో బస్సు ప్రమాదంలో.. మరణించిన కుటుంబాలకు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించింది. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షలు చొప్పున పరిహారం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ఈమేరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశమైంది. ఈ సమావేశంలో ఈ మేరకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొంది.
మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అజారుద్దీన్, ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేతోపాటు మైనార్టీ విభాగానికి చెందిన ఉన్నతాధికారితో కూడిన ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందాన్ని సౌదీకి పంపాలని కూడా కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన మృతదేహాలకు అక్కడే అంత్యక్రియలు నిర్వహించున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
మరోవైపు బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు చెందిన ఒక్కో కుటుంబం నుంచి ఇద్దరిని సౌదీ తీసుకెళ్లేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమావేశంలో కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. సౌదీలో సోమవారం తెల్లవారుజామును జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 45 మంది మరణించగా, వీరిలో.. 17 మంది పురుషులు, 18 మంది మహిళలు, 10 మంది చిన్నారులు ఉన్నారని వివరించింది.
హైదరాబాద్లోని మొత్తం 4 ట్రావెల్ ఏజెన్సీల ద్వారా నవంబర్ 9వ తేదీన వీరంతా ఉమ్రాకు బయలుదేరి వెళ్లారు. మక్కా నుంచి మదీనకు వెళ్తుండగా ఈ ఘోరం జరిగింది.
