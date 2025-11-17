English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  తెలంగాణ
  • CM Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ మరో కీలక నిర్ణయం.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన.. సౌదీకి మృతుల కుటుంబాల నుంచి ఇద్దరు..

CM Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ మరో కీలక నిర్ణయం.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన.. సౌదీకి మృతుల కుటుంబాల నుంచి ఇద్దరు..

Saudi arabia bus crash: సౌదీలో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు చెందిన సభ్యులు తొందరగా అక్కడకు వెళ్లేందుకు వీలుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు కేంద్రంతో మాట్లాడి అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. మరోవైపు మృతుల కుటుంబాలకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని  తెలంగాణ సర్కారు స్పష్టం చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 17, 2025, 05:50 PM IST
  • సౌదీ ఘటన బాధితులకు అండగా రేవంత్ సర్కారు..
  • ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన..

CM Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ మరో కీలక నిర్ణయం.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన.. సౌదీకి మృతుల కుటుంబాల నుంచి ఇద్దరు..

CM Revanth Reddy announces 5 lakh rupees exgratia to Saudi arabia incident: సౌదీ అరేబియాలో బస్సుప్రమాదం ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో 46 ప్రయాణికుల్లో ఒక్కరు తప్ప 45 మంది దుర్మరణం చెందారు. ఒక వ్యక్తి మాత్రం ప్రాణాలతో బైటపడ్డారు.  క్రమంలో రాత్రిపూట 1 గంట తర్వాత బస్సు,  డీజీల్ ట్యాంకర్ ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి.  బదర్, మదీనా మధ్య ముఫరహత్ ప్రాంతంలో ప్రమాదం జరిగింది.  

మరోవైపు ఈ ఘటనపై దేశంలోని ప్రముఖులంతా తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సౌదీలో  బస్సు ప్రమాదంలో.. మరణించిన కుటుంబాలకు ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించింది. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షలు చొప్పున పరిహారం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ఈమేరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశమైంది. ఈ సమావేశంలో ఈ మేరకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొంది.

మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అజారుద్దీన్, ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేతోపాటు మైనార్టీ విభాగానికి చెందిన ఉన్నతాధికారితో కూడిన ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందాన్ని సౌదీకి పంపాలని కూడా కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన మృతదేహాలకు  అక్కడే అంత్యక్రియలు నిర్వహించున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

మరోవైపు బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు చెందిన ఒక్కో కుటుంబం నుంచి ఇద్దరిని సౌదీ తీసుకెళ్లేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమావేశంలో కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. సౌదీలో సోమవారం తెల్లవారుజామును జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 45 మంది మరణించగా,  వీరిలో.. 17 మంది పురుషులు, 18 మంది మహిళలు, 10 మంది చిన్నారులు ఉన్నారని వివరించింది.

Read more:  Saudi Arabia Bus Accident Md Abdul Shoaib: : సౌదీ ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ ఒకే ఒక్క మృత్యుంజయుడు..  అతను ఎవరు..?..  ఎలా బతికాడంటే..?

హైదరాబాద్‌లోని మొత్తం 4 ట్రావెల్ ఏజెన్సీల ద్వారా నవంబర్ 9వ తేదీన వీరంతా ఉమ్రాకు బయలుదేరి వెళ్లారు. మక్కా నుంచి మదీనకు వెళ్తుండగా ఈ ఘోరం జరిగింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Saudi arabia bus crashCM Revanth ReddySaudi arabia bus accident live updatesindian pilgrims accident news5 lakhs exgratia to Saudi arabia deceased families

