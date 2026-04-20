CM Revanth Reddy: నేడు మేడిగడ్డకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. విపక్షాలే టార్గెట్‌గా కాటారంలో బహిరంగ సభ..!

CM Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈరోజు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి దర్శనం, ఆలయ అభివృద్ధి భూమిపూజ, అలాగే మేడిగడ్డ బ్యారేజీ సమీక్షతో పాటు సాయంత్రం కాటారం మండలంలో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సభలోనే రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులను విడుదల చేయడంతో పాటు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పునరుద్ధరణపై ప్రజలతో మాట్లాడనున్నారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 20, 2026, 07:48 AM IST

CM Revanth Reddy Tour: నేడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసి, ఆలయ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు భూమిపూజ చేయనున్నారు. తర్వాత మేడిగడ్డ బ్యారేజీని స్వయంగా పరిశీలించి పునరుద్ధరణ పనులపై సమీక్ష చేస్తారు. సాయంత్రం భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం మండలం నస్తూర్‌పల్లిలో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో పాల్గొని.. రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులను విడుదల చేసి ప్రసంగించనున్నారు.
 
సీఎం పర్యటన సాగుతుందిలా..
* మధ్యాహ్నం కాళేశ్వరం చేరుకొని అ్కడి ప్రసిద్ధ కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సందర్శిస్తారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసి, ఆలయ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు భూమిపూజ చేస్తారు.  

*  ఇక ఆలయ కార్యక్రమాల తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మేడిగడ్డ బ్యారేజీ దగ్గరకు వెళ్తారు. కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులో కీలకమైన ఈ బ్యారేజీలో గతంలో సమస్యలు తలెత్తాయి. నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ సూచనలతో పునరుద్ధరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. సీఎం స్వయంగా సైట్‌ను పరిశీలించి, ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. అలాగే సరస్వతి నది అంత్యపుష్కరాల ఏర్పాట్లపై కూడా సమీక్ష జరుపుతారు.
 
*  ఆ తర్వాత సాయంత్రం కాటారం మండలం నస్తూర్‌పల్లిలో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో సీఎం పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ సభలోనే రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులు విడుదల చేయనున్నారు. అలాగే ప్రజా పాలన ప్రగతి నివేదిక కూడా ఇవ్వనున్నారు.  

*  ఈ సభలో ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలు, రాబోయే పథకాలు, కాళేశ్వరం భవిష్యత్తు వంటి అంశాలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రస్తావించనున్నారు. స్థానికులు, రైతులు, పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది. 

*  ప్రభుత్వం విడుదల చేసే రెండో విడత రైతు భరోసా నిధులు నేరుగా రైతుల జేబులోకి వెళ్లనున్నాయి. ఇది వ్యవసాయం, కుటుంబాల ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది.  
 
*  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తెలంగాణ రైతుల స్వప్నం. గతంలో బ్యారేజీల్లో సమస్యలు రావడంతో ప్రభుత్వం NDSA, CWC నిపుణుల సహకారంతో మరమ్మతులు చేపట్టింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే అధికారులతో సమీక్షలు నిర్వహించారు. డిసెంబరు నాటికి ఈ పనులన్ని పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.  

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

