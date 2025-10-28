CM Revanth Reddy Video: బడా నిర్మాతలకు బిగ్ షాక్.. సినికార్మికుల సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో ఇదే..

cm revanth reddy attends felicitation of film workers ceremony in yousufguda: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సినీ కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన అభినందన సభ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో సినికార్మిలకు తమ ప్రభుత్వం ఎల్లవేళలా అండగా ఉంటుందన్నారు. తెలుగు సినీ పరిశ్రమను హైదరాబాద్ కు తరలించేందుకు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి మర్రి చెన్నారెడ్డి తీవ్రంగా కృషి చేశారని గుర్తు చేశారు. అన్న ఎన్టీఆర్, నాగేశ్వర్ రావు, కృష్ణ లాంటి వాళ్లను సంప్రదించి హైదరాబాద్ కు తరలి రావడానికి ప్రోత్సహించారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఆనాడు డాక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు సినీ కార్మికుల కోసం మణికొండలో తన 10 ఎకరాల సొంత స్థలాన్ని ఇచ్చారని తెలిపారు. సినీ కార్మికుల కోసం చిత్రపురి కాలనీ ఏర్పాటుకు ఎంతో కృషి చేశారన్నారు.
జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతంలో స్మశానానికి స్థలం ఇస్తానని మోసం చేసినట్లు మరో వాగ్దానం చేసిన రేవంత్ రెడ్డి
కృష్ణానగర్ ప్రాంతంలో సినీ కార్మికుల పిల్లలు చదువుకునేందుకు 3-4 ఎకరాల్లో కార్పొరేట్ స్థాయిలో ప్రభుత్వ పాఠశాల నిర్మిస్తాము –రేవంత్ రెడ్డి pic.twitter.com/Cka07Qjoyh
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 28, 2025
చిత్ర పరిశ్రమలో కళాకారులు ఎంతో కష్టపడి పనిచేస్తున్నారని వారి సేవల్ని కొనియాడారు. రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా పనిచేస్తున్న మీ శ్రమ, కష్టం నాకు తెలుసన్నారు. మీ సమస్యలు తెలుసుకునేందుకే మిత్రుడు దిల్ రాజుకు ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు సీఎం రేవంత్ పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వానికి సినీ పరిశ్రమకు మధ్య వారధిగా ఉంటారని దిల్ రాజుకు ఆ బాధ్యతలు అప్పగించామన్నారు.
మరోవైపు.. నిలిపివేసిన నంది అవార్డుల స్థానంలో ప్రజా యుద్ధ నౌక గద్దర్ అవార్డులను అందిస్తున్నామన్నారు. తెలుగు సినిమాను ఆస్కార్ స్థాయికి తీసుకెళ్లడం వెనుక సినీ కార్మికుల కష్టం ఎప్పటికి మరువలేదన్నారు. హైదరాబాద్ నగరం ప్రపంచ సినీ పరిశ్రమకు వేదిక కావాలన్నదే మా కోరిక అంటూ స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 ప్రణాళికతో మా ప్రభుత్వం ముందుకు వెళుతోందన్నారు.
ఐటీ, ఫార్మా లాగే సినీ పరిశ్రమకు మా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతనిస్తుందన్నారు. తెలంగాణరైజింగ్ 2047 ప్రణాళికలో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ప్రత్యేక చాప్టర్ ఉంటుందన్నారు. మీరంతా అండగా ఉంటే.. హాలీవుడ్ ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కృష్ణా నగర్ లో ఒక మంచి స్థలాన్ని చూడాలని... నర్సరీ నుంచి 12 గా తరగతి వరకు కార్పొరేట్ స్థాయిలో స్కూల్ నిర్మించి మీ పిల్లలకు చదువు చెప్పించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానంటూ సినికార్మిలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హమీఇచ్చారు. అదే విధంగా.. మీ ఆరోగ్య సమస్యలకు ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఉచిత వైద్య సౌకర్యం కల్పిస్తామన్నారు.
సినీ కార్మికుల సంక్షేమానికి ఒక వెల్ఫేర్ ఫండ్ ను ఏర్పాటు చేసుకొవాలన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆ సంక్షేమ నిధికి రూ.10 కోట్లు ఫండ్ అందిస్తామన్నారు. అదే విధంగా ఇక నుంచి నిర్మాతలు.. సినిమా నుంచి వచ్చే ఆదాయంలో కార్మికులకు 20 శాతం వాటా ఇవ్వాలన్నారు. భవిష్యత్ లో ఎంత పెద్దవారైనా అదనంగా టికెట్ల ధరలు పెంచాలనుకుంటే… అందులో 20 శాతం కార్మికుల వెల్ఫేర్ ఫండ్ కు అందిస్తేనే అనుమతి జీవో అందించేలా నిబంధనలు సడలిస్తామన్నారు. కార్మికసంఘాల అసోసియేషన్ భవన్ నిర్మాణానికి ఆర్ధిక సాయం అందిచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు.
Read more: Cm Revanth Reddy: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలు.. స్పీడ్ పెంచిన రేవంత్ రెడ్డి.. మంత్రులకు కీలక బాధ్యతలు..
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో సినీ ఫైటర్స్ ట్రైనింగ్ కు స్థలం కేటాయిస్తామన్నారు. కర్ణుడు ప్రాణం పోయినా మిత్ర ధర్మం వదలలేదని, అలాగే మీకు అండగా నిలబడాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు. మూవీ ఇండస్ట్రీని ఆదుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందన్నారు. నవంబర్ చివరి వారంలో సినీ కార్మికుల సమస్యలపై మరోసారి సమావేశమవుతామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఒక ప్రణాళికతో ముందుకు వెళతామన్నారు. ఆలోచనలో చిత్తశుద్ధి ఉంటే ప్రకృతి కూడా సహకరిస్తుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి