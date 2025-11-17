English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • CM Revanth reddy: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం.. ఎన్నికలు ఎప్పుడంటే..?

CM Revanth reddy: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం.. ఎన్నికలు ఎప్పుడంటే..?

Telangana govt on local body elections: డిసెంబర్ లో ప్రజాపాలన వారోత్సవాల తర్వాత లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు నిర్వహించే విధంగా తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో మరోసారి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల అంశం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 17, 2025, 08:22 PM IST
  • స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కీలక నిర్ణయం..
  • ఫుల్ జోష్ లో కాంగ్రెస్ క్యాడర్..

Trending Photos

CSK Released Players List: ఊహించని నిర్ణయం తీసుకున్న CSK.. సూపర్ హిట్టర్స్‌కు టాటా గుడ్‌ బై..!
6
Chennai Super Kings
CSK Released Players List: ఊహించని నిర్ణయం తీసుకున్న CSK.. సూపర్ హిట్టర్స్‌కు టాటా గుడ్‌ బై..!
Mahesh Babu in Sri Rama: మహేష్ బాబు కంటే ముందు శ్రీరాముడిగా నటించిన తెలుగు హీరోలు వీళ్లే..
10
Varanasi
Mahesh Babu in Sri Rama: మహేష్ బాబు కంటే ముందు శ్రీరాముడిగా నటించిన తెలుగు హీరోలు వీళ్లే..
Saturn Rahu Ketu effect: శని, రాహువు, కేతువు ఆపార ప్రభావం.. ఈ రాశులవారికి జరగబోతోంది 100 శాతం ఇదే..
5
Rahu Ketu And Shani
Saturn Rahu Ketu effect: శని, రాహువు, కేతువు ఆపార ప్రభావం.. ఈ రాశులవారికి జరగబోతోంది 100 శాతం ఇదే..
Fee Reumbursement: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. రేషన్ కార్డు ఉంటేనే.. ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్..!!
5
telangana news
Fee Reumbursement: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. రేషన్ కార్డు ఉంటేనే.. ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్..!!
CM Revanth reddy: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం.. ఎన్నికలు ఎప్పుడంటే..?

CM revanth reddy cabinet takes key decision on local body elections: తెలంగాణలో జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫుల్ జోష్ గా ఉంది. మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీపై బీఆర్ఎస్ ఎన్ని ఆరోపణలు గుప్పించిన కూడా ప్రజలంతా కూడా సీఎం రేవంత్ సర్కారుకు తమ మద్దతు తెలిపారని కాంగ్రెస్ నేతలు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ప్రస్తుతం తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల అంశం వార్తలలో నిలిచింది. అంతే కాకుండా.. తెలంగాణకేబినెట్ సమావేశమైంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. దీనిలో ముఖ్యంగా.. ఘటనపై మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సౌదీలో  బస్సు ప్రమాదంలో.. మరణించిన కుటుంబాలకు   రూ.5 లక్షలు చొప్పున పరిహారం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. అదే విధంగా.. మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అజారుద్దీన్, ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేతోపాటు మైనార్టీ విభాగానికి చెందిన ఉన్నతాధికారితో కూడిన ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందాన్ని సౌదీకి పంపాలని కూడా కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన మృతదేహాలకు  అక్కడే అంత్యక్రియలు నిర్వహించున్నారు. ఈ క్రమంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు  కూడా డిసెంబర్ లో కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలన వారోత్సవాల తర్వాత నిర్వహించనున్నారు.

డిసెంబర్ 1 నుంచి 9 వరకు ప్రజాపాలన వారోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ రెండో వారంలో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనున్నారు. హై కోర్టు సూచనల ప్రకారం 50 శాతం రిజర్వేషన్లు మించకుండా ఎన్నికలకు వెళ్లాలనికేబినెట్ నిర్ణయించింది. మరో వారం పది రోజుల్లో  పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది. 

Read more: CM Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ మరో కీలక నిర్ణయం.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన.. సౌదీకి మృతుల కుటుంబాల నుంచి ఇద్దరు..

ముందుగా.. సర్పంచ్ ఎన్నికలు ఆ తర్వాత ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మరోవైపు పాలక వర్గం కాలం ముగిసి 20 నెలలు గడుస్తొంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ అంశం హైకోర్టులో విచారణలో ఉంది. ఈనెల 24న మరోసారి దీనిపై విచారణ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో హైకోర్టులో ఏవిధంగా తీర్పు వస్తుందో అన్న దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana govtCM Revanth Reddylocal body ElectionsTelangana local body electionsTelangana cabinet

Trending News