CM Revanth reddy: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై తెలంగాణ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం.. ఎన్నికలు ఎప్పుడంటే..?

CM revanth reddy cabinet takes key decision on local body elections: తెలంగాణలో జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫుల్ జోష్ గా ఉంది. మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీపై బీఆర్ఎస్ ఎన్ని ఆరోపణలు గుప్పించిన కూడా ప్రజలంతా కూడా సీఎం రేవంత్ సర్కారుకు తమ మద్దతు తెలిపారని కాంగ్రెస్ నేతలు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ప్రస్తుతం తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల అంశం వార్తలలో నిలిచింది. అంతే కాకుండా.. తెలంగాణకేబినెట్ సమావేశమైంది.
ఈ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. దీనిలో ముఖ్యంగా.. ఘటనపై మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సౌదీలో బస్సు ప్రమాదంలో.. మరణించిన కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షలు చొప్పున పరిహారం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. అదే విధంగా.. మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అజారుద్దీన్, ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేతోపాటు మైనార్టీ విభాగానికి చెందిన ఉన్నతాధికారితో కూడిన ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందాన్ని సౌదీకి పంపాలని కూడా కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన మృతదేహాలకు అక్కడే అంత్యక్రియలు నిర్వహించున్నారు. ఈ క్రమంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కూడా డిసెంబర్ లో కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలన వారోత్సవాల తర్వాత నిర్వహించనున్నారు.
డిసెంబర్ 1 నుంచి 9 వరకు ప్రజాపాలన వారోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ రెండో వారంలో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనున్నారు. హై కోర్టు సూచనల ప్రకారం 50 శాతం రిజర్వేషన్లు మించకుండా ఎన్నికలకు వెళ్లాలనికేబినెట్ నిర్ణయించింది. మరో వారం పది రోజుల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది.
ముందుగా.. సర్పంచ్ ఎన్నికలు ఆ తర్వాత ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మరోవైపు పాలక వర్గం కాలం ముగిసి 20 నెలలు గడుస్తొంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ అంశం హైకోర్టులో విచారణలో ఉంది. ఈనెల 24న మరోసారి దీనిపై విచారణ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో హైకోర్టులో ఏవిధంగా తీర్పు వస్తుందో అన్న దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
