English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • CM Revanth reddy Video: రూమ్‌ల పడేసి వాళ్లను కొట్టాలనుకున్న.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

CM Revanth reddy Video: రూమ్‌ల పడేసి వాళ్లను కొట్టాలనుకున్న.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

cm revanth reddy fires on former cm kcr: ముఖ్యమంత్రిగా కాకన్న ముందు చాలా మందిపై కోపం ఉండేదని రూమ్ ల  పడేసి  అలసిపోయేదాక కొట్టాలని అనుకున్నానంటూ.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 2, 2025, 04:00 PM IST
  • మరోసారి రెచ్చిపోయిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..
  • బీఆర్ఎస్ పై ఫైర్..

Trending Photos

SIP vs PPF: నెలకు రూ. 10వేల పెట్టుబడికి సిప్ వర్సెస్ పీపీఎఫ్ ఏది బెటర్? ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎక్కువగా సంపాదించవచ్చు.!
6
Long term investment
SIP vs PPF: నెలకు రూ. 10వేల పెట్టుబడికి సిప్ వర్సెస్ పీపీఎఫ్ ఏది బెటర్? ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎక్కువగా సంపాదించవచ్చు.!
EPFO: పీఎఫ్‌ ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. ఆన్‌లైన్‌లో నామినీని ఇలా అప్‌డేట్‌ చేసుకోండి..!
5
EPF nominee update
EPFO: పీఎఫ్‌ ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. ఆన్‌లైన్‌లో నామినీని ఇలా అప్‌డేట్‌ చేసుకోండి..!
Motorola G57 Power: రూ.1,599కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G57 Power 5G మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
6
Moto G57 Power
Motorola G57 Power: రూ.1,599కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G57 Power 5G మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
Samantha Net Worth: రాజ్ ని పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత సమంత ఆస్తి ఎంత ఉండబోతుందో తెలుసా..?
5
Samantha net worth
Samantha Net Worth: రాజ్ ని పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత సమంత ఆస్తి ఎంత ఉండబోతుందో తెలుసా..?
CM Revanth reddy Video: రూమ్‌ల పడేసి వాళ్లను కొట్టాలనుకున్న.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

cm Revanth reddy controversy comments on Hindu deities: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తిచేసుకున్న నేపథ్యంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మంత్రులు, ప్రజా ప్రతినిధులు రెండెళ్లలో కాంగ్రెస్ ఏవిధంగా తెలంగాణను ముందుకు తీసుకెళ్లిందో నేతలు చెప్పాలన్నారు. బడి , గుడి, రచ్చ బండ, స్మశానం ఇలా ప్రతి చోట ఎక్కడ గ్యాదరింగ్ జరిగిన అక్కడ కాంగ్రెస్ అమలు చేస్తున్న పథకాల గురించి చెప్పాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు.  ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి తమ అపోసిషన్ పార్టీలపై  మండిపడ్డారు.  తాను.. ముఖ్యమంత్రి కాకముందు మస్తు మంది మీద నాకు కోపం ఉండేదని,  రూంలో వేసి కట్టె తీసుకొని అలిసిపోయే దాకా కొట్టాలని ఉండేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వారిని కొట్టి ఎనర్జీ ఎందుకు లాస్ కావాలని వదిలేశానన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

అంతేకాకుండా.. హిందూ దేవతలపై కూడా వివాదాస్పద  వ్యాఖ్యలు చేశారు. పెళ్లి కానోడికి హనుమంతుడు, రెండు పెళ్ళిలు చేసుకునే వాళ్లకు ఒక దేవుడు ఉన్నడు,  మందు తాగేటోళ్లకు ఇంకో దేవుడు ఉన్నాడని.. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో దేవుడు ఉన్నాడంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వేటకారంగా మాట్లాడారు.  అదే విధంగా.. మోడీని బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇస్తవా.. సస్తవా అని అడగడానికి ఢిల్లీ పోతున్ననంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
 కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన చీరలు  90 శాతం మందికి అందాయన్నారు.

ఎన్ని కల కోడ్ కారణంగా కొంత మందికి ఇవ్వలేదన్నారు. ఎన్నికల కోడ్ తర్వాత చీరల పంపిణి ఉంటుందన్నారు. అదే విధంగా.. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి డిసెంబర్ 7వ తేదీన వెళ్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. ఈ యూనివర్సిటీ అభివృద్ధికి ఎంత ఖర్చు అయినా నిధులు కేటాయిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఎంతో మంది రాజకీయ దురంధరుల్ని ఉస్మానియా ఇచ్చిందన్నారు.  కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేతలు సోనియా, రాహుల్ గాంధీలపై కేసులు పెడితే భయపడేది లేదని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

ప్రైవేట్‌ సంస్థల్లో పని చేసిన వారికి రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ ఉండవని.. ఈ నేపథ్యంలో ఎప్పుడో మూతపడిన నేషనల్‌ హెరాల్డ్‌ సిబ్బందిని  ఆదుకున్నరన్నారు.  పత్రికను తిరిగి నడిపించాలనే ఉద్దేశ్యంతో బోర్డు ఆఫ్‌ డైరెక్టర్లుగా కొంత మంది కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నేతలను తీసుకున్నారన్నారని స్పష్టం చేశారు. దేశం కోసం గాంధీ కుటుంబం ఎన్నో త్యాగాలు చేసిందన్నారు.

Read more: Komati Reddy Venkat Reddy: నీ సినిమాలు ఆడనివ్వం.!. పవన్ కళ్యాణ్‌పై మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఇదిలా ఉండగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రూమ్ ల పడేసి కొట్టాలనుండే వ్యాఖ్యలను కొంత మంది నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయించిన అప్పట్లో కీలక బీఆర్ఎస్ నేతల్ని కొట్టాలనుందా సార్.. అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CM Revanth ReddyCongress PartyTelangana Politicscm revanth reddy vs brs kcrbrs party

Trending News