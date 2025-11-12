English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CM Revanth Reddy: జూబ్లిహిల్స్ బైపోల్స్ ఫలితాల వేళ ఢిల్లీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో రచ్చ.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

cm Revanth reddy Delhi Tour:  జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల  ఫలితాలు నవంబర్ 14న వెలువడనున్నాయి.ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనూహ్యంగా ఢిల్లీకి వెళ్లనుండటం ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్  టాపిక్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 12, 2025, 05:51 PM IST
CM Revanth Reddy: జూబ్లిహిల్స్ బైపోల్స్ ఫలితాల వేళ ఢిల్లీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో రచ్చ.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Cm Revanth Reddy delhi tour before Hyderabad jubilee hills by elections results: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. అన్నిపార్టీలు కూడా జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ ను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా కాళ్లకు బలపాలు కట్టుకుని మరీ ఎన్నికల్లో తమకు పట్టం కట్టాలని ప్రచారంను నిర్వహించాయి. మరోవైపు నేతల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది. ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకున్నారు. ఇక జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నిక రోజు చిన్నపాటి చెదురు మదురు ఘటనల మినహా ఓటింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది.

ఈ సారి జూబ్లిహిల్స్ లో 48.47 ఓటింగ్ నమోదైనట్లు  అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం అన్ని పార్టీల అభ్యర్థుల ఫ్యూచర్ ఈవీఎంలలో ఉంది. నవంబర్ 14న జరిగే ఎన్నికల కౌంటింగ్ కోసం అన్నిపార్టీల నేతలతో పాటు, తెలంగాణ ప్రజలు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో ఎగ్జిట్ పోల్స్ అన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ  అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ గెలుస్తాడని చెబుతున్నాయి.  దీంతో జూబ్లి హిల్స్ గడ్డపై హస్తం జెండా ఎగురుతుందని ప్రచారం జరుతుంది.

ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈరోజు ఢిల్లీకి వెళ్లనుండటం ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ముఖ్యంగా ఎన్నికల ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చాలా వ్యూహత్మకంగా ముందుకు వెళ్లారు. అంతేకాకుండా.. తనదైన స్టైల్ లో బీఆర్ఎస్, బీజేపీలను ఎండగట్టారు. అయితే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీకి ఈరోజు రాత్రి 7 గంటల తర్వాత ప్రత్యేక విమానంలో వెళ్లనున్నారు.
రేపు ఢిల్లీలో ఇండో యూఎస్ స్టాటజిక్ ఫోరం సమావేశంకు హజరుకానున్నారు.

ఈ సదస్సులోగూగుల్  మైక్రోసాప్ట్ దిగ్గజ కంపెనీనలతో పాటు మరో 30 అంతర్జాతీయ సంస్థలు హజరుకానున్నాయి. అదే విధంగా.. డిసెంబర్ 7, 8న తెలంగాణ  రైజింగ్ గ్లోబర్ సమ్మిట్ ను విజయవంతం దిశగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యటన ఉండనుంది.

Read more: Telangana State police: చిక్కుల్లో కేటీఆర్.. తెలంగాణ పోలీస్ అధికారుల సంఘం సీరియస్.. అసలేం జరిగిందంటే..?

మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ తో కూడా సమావేశం కానున్నారని, జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల సరళిని, గెలుపు అవకాశాలపై చర్చలు జరుపనున్నారని, తెలంగాణలో డీసీసీల నియామకం పై కూడా చర్చలు జరపనున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా ఎన్నికల ఫలితాలకు ఒకరోజు ముందు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యట మాత్రం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

 

