Revanth Delhi Tour: హస్తిన బాట పట్టిన సీఎం రేవంత్.. మంత్రుల్లో ఉత్కంఠ..

Revanth Delhi Tour Schedule: ఢిల్లీ పర్యటనలో తెలంగాణ సీఎం బిజీబిజీగా ఉన్నారు. నేడు పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమావేశం కానున్నారు. అయితే ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ తో న్యూ ఢిల్లీలోని సౌత్ బ్లాక్ లో సమావేశం కానున్నారు. ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్ ఆర్మీ కంటోన్మెంట్ లో కొన్ని విభాగాలను తరలింపు అంశాలతో పాటు తెలంగాణకు మరిన్ని కేంద్రీయ విద్యాలయాల ఏర్పాటు వంటి అంశాలను చర్చించనున్నట్టు సమాచారం.
మరోవైపు 12.30 గంటలకు కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్ మోహన్ నాయుడుతో న్యూ ఢిల్లీలోని పార్లమెంట్ హౌస్ లోని తన చాంబర్ లో సమావేశం కానున్నారు. ఈ భేటిలో తెలంగాణకు సంబంధించి పలు అంశాలను చర్చించనున్నారు. వీరితో పాటు కేంద్ర రైల్వే, ఐటీ, సమాచార శాఖ మంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్ తో పాటు కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ తో పాటు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాతో పాటు ప్రహ్లాద్ జోషితో భేటి అయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
ముఖ్యంగా ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై ఆయన చర్చించనున్నారు. మూసీ పునరుజ్జీవం ప్రాజెక్టుపై కేంద్ర పెద్దల భేటీలో చర్చించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం నుంచి నిధులు కోరనున్నారు సీఎం రేవంత్రెడ్డి. ఏపీతో ఉన్న నీటి సమస్యను కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నారు. నిన్న ఢిల్లీ వెళ్లిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రాత్రి ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేతో భేటీ అయ్యారు. దావోస్ పర్యటన, హార్వర్డ్లో జరిగిన శిక్షణ, మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించిన విషయాలను వివరించారు. మరోవైపు ఢిల్లీ పర్యటన నేపథ్యంలో క్యాబినేట్ పున: వ్యవస్థీకరించే విషయమై కాంగ్రెస్ పెద్దలతో చర్చించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. దీంతో క్యాబినేట్ మంత్రుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఎక్కడ తమ పదవి ఊడుతుందో అని ఒకటే భయపడుతున్నారు.
