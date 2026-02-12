English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Revanth Delhi Tour: హస్తిన బాట పట్టిన సీఎం రేవంత్.. మంత్రుల్లో ఉత్కంఠ..

Revanth Delhi Tour: హస్తిన బాట పట్టిన సీఎం రేవంత్.. మంత్రుల్లో ఉత్కంఠ..

Revanth Delhi Tour: నిన్న మొన్నటి వరకు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ హడావుడిలో ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి..ఆ తర్వాత ఢిల్లీ బాట పట్టారు. అంతేకాదు ఈ పర్యటనలో భాగంగా పార్టీ పెద్దలతో పాటు కేంద్ర మంత్రులను కలవనున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 12, 2026, 08:51 AM IST

Trending Photos

Allu Arjun Meeting Rules: అల్లు అర్జున్‌ కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడకూడదంట.. ఈ హీరోని కలవాలంటే 42 నియమాలా..!
6
Allu Arjun Protocol
Allu Arjun Meeting Rules: అల్లు అర్జున్‌ కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడకూడదంట.. ఈ హీరోని కలవాలంటే 42 నియమాలా..!
Gold Rate Today: బంగారం కొనేవారికి గుడ్ న్యూస్.. 24 క్యారెట్‌పై భారీ తగ్గుదల!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బంగారం కొనేవారికి గుడ్ న్యూస్.. 24 క్యారెట్‌పై భారీ తగ్గుదల!
Ranveer Singh: మొన్న సల్మాన్ ఖాన్.. ఇప్పుడు రణ్‌వీర్ సింగ్‌.. దురంధర్ హీరోకి బెదిరింపులు..!
5
Ranveer Singh
Ranveer Singh: మొన్న సల్మాన్ ఖాన్.. ఇప్పుడు రణ్‌వీర్ సింగ్‌.. దురంధర్ హీరోకి బెదిరింపులు..!
AP Cabinet Decisions: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. క్యాబినెట్ భేటీలో ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం..!
5
AP House Regularisation Extended
AP Cabinet Decisions: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. క్యాబినెట్ భేటీలో ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం..!
Revanth Delhi Tour: హస్తిన బాట పట్టిన సీఎం రేవంత్.. మంత్రుల్లో ఉత్కంఠ..

Revanth Delhi Tour Schedule: ఢిల్లీ పర్యటనలో తెలంగాణ సీఎం బిజీబిజీగా ఉన్నారు. నేడు పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమావేశం కానున్నారు. అయితే ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ తో న్యూ ఢిల్లీలోని సౌత్ బ్లాక్ లో సమావేశం కానున్నారు. ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్ ఆర్మీ కంటోన్మెంట్ లో కొన్ని విభాగాలను తరలింపు అంశాలతో పాటు తెలంగాణకు మరిన్ని కేంద్రీయ విద్యాలయాల ఏర్పాటు వంటి అంశాలను చర్చించనున్నట్టు సమాచారం. 

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు 12.30 గంటలకు కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్ మోహన్ నాయుడుతో న్యూ ఢిల్లీలోని పార్లమెంట్ హౌస్ లోని తన చాంబర్ లో సమావేశం కానున్నారు. ఈ భేటిలో తెలంగాణకు సంబంధించి పలు అంశాలను చర్చించనున్నారు. వీరితో పాటు కేంద్ర రైల్వే, ఐటీ, సమాచార శాఖ  మంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్ తో పాటు కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ తో పాటు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాతో పాటు ప్రహ్లాద్ జోషితో భేటి అయ్యే అవకాశాలున్నాయి.  

Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..

 

Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.

ముఖ్యంగా ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై ఆయన చర్చించనున్నారు. మూసీ పునరుజ్జీవం ప్రాజెక్టుపై కేంద్ర పెద్దల భేటీలో చర్చించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం నుంచి నిధులు కోరనున్నారు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి. ఏపీతో ఉన్న నీటి సమస్యను కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నారు. నిన్న ఢిల్లీ వెళ్లిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి  రాత్రి ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేతో భేటీ అయ్యారు. దావోస్‌ పర్యటన, హార్వర్డ్‌లో జరిగిన శిక్షణ, మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు సంబంధించిన విషయాలను వివరించారు. మరోవైపు ఢిల్లీ పర్యటన నేపథ్యంలో క్యాబినేట్ పున: వ్యవస్థీకరించే విషయమై కాంగ్రెస్ పెద్దలతో చర్చించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. దీంతో క్యాబినేట్ మంత్రుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఎక్కడ తమ పదవి ఊడుతుందో అని ఒకటే భయపడుతున్నారు. 

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Revanth Reddy Delhi TourRevanth ReddyRevanth Meet Central MinistersAICC Call To Revanth Reddy

Trending News