CM Revanth reddy fire on Brs and bjp amid Telangana municipal elections: తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరింత హీట్ ఎక్కాయి. బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల మంటలు మాత్రం ఆగడంలేదు. మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కోలది నేతలు ఆరోపణల డోస్ ను మరింత పెంచారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వికారాబాద్ లోని పరిగిలో పర్యటించారు. ఈ నేపథ్యంలో “ ప్రజా పాలన- ప్రగతి బాట” బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని గత పాలనపై కేసీఆర్, బీజేపీపై నిప్పులు చెరిగారు. గత ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులను.. తప్పులను సరిదిద్దుకుంటూ తెలంగాణను ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలో పదేళ్లు కేసీఆర్, కేంద్రంలో పన్నెండేళ్లు మోదీ అధికారంలో ఉన్నా రాష్ట్రానికి చేసిందేం లేదని ఎద్దేవా చేశారు.
మోదీని చూసి ఓట్లు వేయాలని బీజేపీ నాయకులు అంటున్నారని, ఎవరైనా పెళ్లి పెద్దను చూసి పిల్లనిస్తారా..?.. అంటూ సెటైర్లు వేశారు. ప్రధాని మోదీని చూసి ఓటేస్తే గల్లీలో ఉండే బోడిగాడు పనిచేయకపోతే ఢిల్లీకి వెళ్లి అడగారా అంటూ మండిపడ్డారు. బీజేపీ కార్యకర్తలు వాళ్ల బీ ఫామ్ బీఆర్ఎస్ ఆఫీసులో తెచ్చుకుంటుని ఎద్దేవా చేశారు. బీజేపీ, బీఆరెస్ వి చీకటి ఒప్పందాలంటూ మండిపడ్డారు. నిజంగా మీరు సమస్యలు పరిష్కరించి ఉంటే ప్రజలు మీకే ఓటేసే వారని అన్నారు.
ఆనాడు నిజంగా కేసీఆర్, మోడీ నిధులు ఇచ్చి ఉంటే వాళ్లకు ఇవాళ ఇల్లు ఇల్లు తిరిగి ఓట్లు అడగాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు? వస్తుందన్నారు. ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంజూరు చేస్తే.. రంగారెడ్డి జిల్లాకు గోదావరి జలాలు ఇచ్చేది లేదని కేసీఆర్ పడావు పెట్టారన్నారు. చేవెళ్ల దగ్గర ఉన్న ప్రాణహిత- చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు శిలాఫలకం ఇందుకు సజీవ సాక్ష్యమన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లాకు 3 టీఎంసీలు గోదావరి జలాలు అందిస్తే వేల ఎకరాలకు సాగు నీరు అందేదన్నారు.
రంగారెడ్డి జిల్లా అభివృద్ధి కోసమే పార్టీ మారామని ఆనాడు సబితా ఇంద్రారెడ్డి చెప్పారని, మరి చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు పూర్తికి అనుమతులు ఎందుకు తీసుకురాలేదని ప్రశ్నలు వేశారు. మీరు చేసిన ద్రోహానికి ప్రజలను కలిసే అర్హత మీకు ఉందా? అంటూ రేవంత్ తీవ్రస్థాయిలో ద్వజమెత్తారు. రోజమ్మ రొయ్యలపులుసు తిని రాయలసీమను రత్నాల సీమ చేస్తానన్నాడు కేసీఆర్ … కానీ రంగారెడ్డికి గోదావరి జలాలు ఇస్తానని చెప్పలేదని బీఆర్ఎస్ పై మండిపడ్డారు. లక్ష్మీదేవిపల్లిలో రిజర్వాయర్ కు సంబంధించి భూసేకరణ త్వరలోనే పూర్తిచేస్తాం.. ప్రాజెక్టు పూర్తికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తామన్నారు.
కేసీఆర్ నిర్లక్ష్యానికి రంగారెడ్డి జిల్లా బలైందని, లక్ష కోట్లు పెట్టి కట్టిన కాళేశ్వరం మూడేళల్లో కూలేశ్వరం అయిందన్నారు. కాళేశ్వరంతో వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులు ఫామ్ హౌసులు కట్టుకున్నారని, వ్యాపారాలు పెట్టుకున్నారు తప్ప రంగారెడ్డి ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు చేసిందేం లేదన్నారు. గోదావరి జలాలు తెచ్చి తాండూరు, పరిగి,వికారాబాద్ సస్యశ్యామలం చేసే బాధ్యత మాదని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తాండూరుకు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, కాగ్నా నుంచి తాగునీరు అందిస్తామన్నారు.
మక్తల్, నారాయణపేట, కొడంగల్ నియోజక వర్గాలకు కృష్ణా జలాలు తరలించి 1 లక్ష 50 వేల ఎకరాలకు నీరు అందిస్తామని హమీఇచ్చారు. పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్నవాళ్లు అప్పా జంక్షన్ నుంచి మన్నెగూడ రోడ్డు పూర్తి చేయలేదని మండిపడ్డారు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఎంతో మంది చనిపోయారు.. ఈ పాపం కేసీఆర్, సబితా ఇంద్రారెడ్డిది కాదా అంటూ మండిపడ్డారు. వికారాబాద్ ప్రపంచస్థాయి పర్యాటక కేంద్రంగా మారబోతోందన్నారు. రెండేళ్లలో పేదలకు రేషన్ కార్డులు అందించాం, సన్నబియ్యం అందించామన్నారు.
కేసీఆర్, కల్వకుంట్ల కిషన్ రావ్ రాసిపెట్టుకోవాలన్నారు. రాబోయే ఎనిమిదేళ్లు రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ రాజ్యమే కొన సాగుతుందన్నారు. శుక్రాచార్యుడు ఫామ్ హౌస్ నుంచి ఊర్లమీదకు మారీచుడు, సుబాహును పంపించాడని హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లపై సెటైర్లు వేశారు. వాళ్లు మేం చేసే అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. కేసీఆర్ కు నోటీసులు ఇస్తే పెద్ద రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని, ట్యాపింగ్ లాంటి చిల్లర పనులకు నోటీసులు ఇవ్వక ఏం చేస్తారని ప్రశ్నించారు.
Read more: Ktr On Forensic lab fire Accident: నాంపల్లి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్..
కేసీఆర్ చరిత్రను చెరిపేసే ప్రయత్నం చేస్తున్ననని నన్ను హరీష్, కెటీఆర్ విమర్శిస్తున్నారని, కేసీఆర్ దొంగ పాస్ పోర్టుల చరిత్ర నేను చెరిపేస్తే చెరిగేదా అంటూ బీఆర్ఎస్ పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తెలంగాణ చరిత్ర ఉన్నంత కాలం పాపాల భైరవుడి చరిత్ర చెరిగిపోదని కేసీఆర్ పై సెటైర్లు వేశారు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ది ఫెవికాల్ బంధమని రేవంత్ రెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు గుప్పించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకొవాలని ప్రజల్ని కోరారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook