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CM Revanth reddy: కాస్కోండి కల్వకుంట్ల కుటుంబమా.. ఇక దండయాత్రే.!. నకిరేకల్ సభలో సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

cm revanth reddy in nakrekal meeting: మొదటి సంవత్సరంలో 72 వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం మాదేనని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి క్లారిటీ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా.. దేశంలో ఏ ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇలా ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదని నకిరేకల్ సభలో చెప్పుకొచ్చారు.  అయితే..  నకిరేకల్ సీఎం సభలో కోమటి రెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పేరు చెప్పగానే  సభా వేదిక నినాదాలతో దద్దరిల్లింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 05, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:14 PM IST
CM Revanth reddy: కాస్కోండి కల్వకుంట్ల కుటుంబమా.. ఇక దండయాత్రే.!. నకిరేకల్ సభలో సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddymeetinginnalgonda

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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