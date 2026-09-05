/CM Revanth reddy: కాస్కోండి కల్వకుంట్ల కుటుంబమా.. ఇక దండయాత్రే.!. నకిరేకల్ సభలో సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy fires on brs party in nakrekal public meeting: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. మొత్తంగా నేతలు ఎవరు కూడా వెనక్కు తగ్గకుండా పరస్పరం విరుచుకు పడుతున్నారు. దీంతో మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండలోని నకిరేకల్ పర్యటించారు. స్థానికంగా పలు డెవలప్ మెంట్ పనులు ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజీవ్ గాంధీస్టేడియంలో ప్రజావికాస బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో సభలో మాట్లాడుతూ.. వెయ్యి రోజుల కాంగ్రెస్ పాలనలో అనేక పథకాలు అమలు చేశామన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డికి సంస్కారం ఉంది కాబట్టే.. రాఖీ పండుగ నాడు సీతక్క, కొండా సురేఖలను ఇంట్లోకి పిలిపించి, స్వీటు తినిపించి రాఖీ కట్టించుకుని, ఆడబిడ్డలకు ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇచ్చా
- సీఎం రేవంత్ రెడ్డి pic.twitter.com/VR3QBdfKmx
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) September 5, 2026
గత పాలనకు, ఇప్పటి పాలనకు బేరీజు వేసుకొవాలన్నారు. కొంత మంది తమ పాలనపై అబద్దపు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ముఖ్యంగా కేటీఆర్ ను, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసుకుని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. "కొడుకు గంజాయి కొట్టి సొంత చెల్లిని ఇంటి నుండి బయటకు గెంటేశాడన్నారు. కన్న తండ్రి పిలిచి గూబ పగలకొట్టకుండా... వాడు తెల్లారితే ఏం చేస్తాడో అని భయపడుతూ ఫామ్ హౌస్ లో పడుకున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు.
దమ్ముంటే.. అయ్య,అల్లుడు,కోడుకు శాసన సభకు రావాలని.. మీ బతుకు ఏందో మాట్లాడుదామంటూ నకిరేకల్ వేదికగా సవాల్ విసిరారు. మొదటి సంవత్సరంలో 72 వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం తమదన్నారు. దేశంలో ఏ ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇలా ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదన్నారు. అంతే కాకుండా.. తనకు సంస్కారం ఉంది కాబట్టే.. ఆడబిడ్డలు సురేఖ, సీతక్కలు ఇంటికి వస్తే రాఖీ కట్టించుకుని మర్యాదలు చేశానని చెప్పారు.
కానీ కేటీఆర్ మాత్రం రాఖీ కట్టించుకుంటే ఆస్తిలో వాటా ఇవ్వాల్సి వస్తుందని తోడబుట్టిన చెల్లిని మెడ పట్టుకుని బైటకు నూకిన గాడిద, నీచుడా.. అంటూ కేటీఆర్ పై విరుచుకు పడ్డారు. నాలుగు ఇంగ్లీష్ ముక్కలు వస్తే నువ్వు గొప్పా.. అంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
కాస్కోండి కల్వకుంట్ల కుటుంబమా!.. ఈ నెలాఖరుకు సిరిసిల్ల వస్తా, వచ్చే నెల సిద్దిపేట వస్తానంటూ ఫైర్ అయ్యారు. సిరిసిల్లపై కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరేస్తామన్నారు. సిద్దిపేటపై మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు దండయాత్ర చేస్తారని సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కల్వకుంట్ల కుటుంబం తెలంగాణను రాబందులా దోచుకుందని సీఎం తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
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