  • CM Revanth Reddy: శుక్రాచార్యుడి పన్నాగాలు సాగనియ్యం.!. మీడియా నిరాధార కథనాలపై సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

cm Revanth reddy fires on kcr: తనపార్టీకి చెందిన నేతలపై కానీ, మంత్రులపై కానీ ఆరోపణలు వస్తే తన వివరణ తీసుకొవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియా వారికి కోరారు. అదే విధంగా నిరాధర కథనాలపై సీరియస్ గా చర్యలుంటాయన్నారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో ప్రస్తుతం మీడియాపై సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారంగా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 18, 2026, 03:57 PM IST
  • మీడియా నిరాధార కథనాలపై సీఎం రేవంత్ ఫైర్..
  • తనను సంప్రదించాలని సూచనలు..

CM Revanth reddy fires on kcr and media fake allegations on singareni coal mines: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ కు చెందిన మంత్రులపై మీడియాలోని నిరాధర కథనాలు తలనొప్పిగా మారాయి. ఇప్పటికే సీనియర్ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి వివాదం  రాజకీయంగా రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా.. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్కపై ఏబీఎన్ లో వచ్చిన కథనాలపై మల్లు భట్టి విక్రమార్క రియాక్ట్ అయ్యారు. అదే విధంగా ఖమ్మం పర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ అంశంపై మాట్లాడారు.  ఖమ్మం జిల్లాపర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీలో డెవలప్ మెంట్ పనుల్ని ప్రారంభించారు. దీనితోపాటు నర్సింగ్ కాలేజీ, మద్దుల పల్లి వ్యవసాయ మార్కెట్,  జేఎన్టీయూ కాలేజీ, కూసుమంచిలో 100 పడకల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి నిర్మాణంకు శంకుస్థాపన చేశారు.

ఈక్రమంలో స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.   తెలంగాణకు చెందిన కాంగ్రెస్ నేతలు, మంత్రులపై ఏదైన ఆరోపణలువస్తే తనను సంప్రదించాలన్నారు. క్లారిటీ లేకుండా నిరాధర కథనాలు రాస్తే చర్యలుంటాయన్నారు. ప్రభుత్వంను బద్నాం చేసే పనులు మానుకొవాలన్నారు.

సింగరెణి బొగ్గు గనుల టెండర్ల అవకతవకల విషయంలో రాసిక కథనాలను సీఎం రేవంత్  కొట్టిపారేశారు. రెండేళ్ల మా ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి అవకతవకలకు తావు ఇవ్వలేదన్నారు. అదే విధంగా సింగరేణి కాంట్రాక్టుల విషయంలో కూడా చట్టపరంగానే టెండర్ కట్టబెడతామన్నారు.

మా మంత్రుల మీద వార్తలు రాసేముందు ఒకసారి తనను వివరణ అడగాలని రేవంత్ రెడ్డి కొరారు.  అదే విధంగా NTV, ABN మీడియా అధినేతల మధ్య ఏదైన  గొడవలు ఉంటే తలుపులు మూసుకొని కొట్టుకోవాలని, ఇతరుల్ని పంచాయతీల్లోకి లాగొద్దన్నారు.  

Read more: Mallu bhatti Vikramarka: నేను గాలికి వచ్చిన వాడ్ని కాదు.. మరో మీడియా కథనాలపై మల్లు భట్టివిక్రమార్క సంచలన వ్యాఖ్యలు..

మొత్తంగా ఇలాంటి వార్తలు రాసి ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్న శుక్రచార్యుడు అయిన కేసీఆర్ కు.. మారీచ , సుబాహుడిలా దాపురించిన కేటీఆర్, హరీష్ రావులకు లేనిపోనీ అస్త్రలు ఇవ్వద్దని సీఎం రేవంత్ స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా ఇలాంటి శుక్రచార్యుడి కుతంత్రాలను సాగనివ్వమని సీఎం రేవంత్ కేసీఆర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొత్తంగా సీఎం వ్యాఖ్యలతో మరోసారి మీడియాలోని కథనాల అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

 

