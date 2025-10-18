Cm Revanth Reddy: పేదలకు అండగా నిలవండి.. గ్రూప్-2 నియామక పత్రాలు ఇస్తు సీఎం రేవంత్ దిశానిర్దేశం..

CM Revanth Reddy gives Appointment Letters to group 2 aspirants: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గ్రూప్స్ జాబ్స్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టారు. గత సర్కారు హయాంలో తరచుగా గ్రూప్ ఎగ్జామ్ లు రద్దు కావడం, ఎగ్జామ్ ల నిర్వహణలో తప్పిదాలు మొదలైన వాటితో బాగా కాంట్రవర్సీగా మారింది.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రభుత్వ కొలువుల నియామకాలపై ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ పెట్టారు.
ఈ నేపథ్యంలో.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తాజాగా.. 783 జాబ్స్ లో ఎంపికైన గ్రూప్ 2 అభ్యర్థులకు నియమాక పత్రాలను అందజేశారు. హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో గ్రూప్-2 ఉద్యోగ నియామక పత్రాల అందజేత కార్యక్రమంలో జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమానికి.. ఉపముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ప్రభుత్వ సలహాదారులు షబ్బీర్ అలీ, హర్కర వేణుగోపాల్, వేం నరేందర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే మల్ రెడ్డి రంగారెడ్డి, ఎమ్మెల్సీలు పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, అద్దంకి దయాకర్, వివిధ కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఈ క్రమంలో అభ్యర్థులకు సీఎం రేవంత్ కీలక సూచనలు చేశారు. విద్యార్థి, నిరుద్యోగ యువత ఆత్మబలిదానాలతో తెలంగాణ రాష్ట్రం సాకారమైందన్నారు. అమరుల త్యాగాల పునాదులపై ఏర్పడిన తెలంగాణలో పదేళ్లు అధికారం చెలాయించిన వాళ్లు ఒక్కక్షణం కూడా నిరుద్యోగుల గురించి ఆలోచన చేయలేదన్నారు.
అమరుల ఆశయ సాధనపై వాళ్లు ఆలోచన చేసి ఉంటే మీకు ఎనిమిదేళ్ల క్రితమే ఉద్యోగాలు వచ్చేవన్నారు. వాళ్ల కుటుంబంలో పదవులు భర్తీ చేసుకున్నారు తప్ప గ్రూప్ 2 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదన్నారు. పదిహేనేళ్లుగా గ్రూప్ 1 ఉద్యోగాల భర్తీ జరగలేదు అంటే… ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం మరొకటి ఉంటుందా… అంటూ బీఆర్ఎస్ సర్కారుపై మండిపడ్డారు.
ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే మేం గ్రూప్ 1 ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ పూర్తి చేశామన్నారు. గ్రూప్ 2 పరీక్షలు నిర్వహించి ఇవాళ నియామక పత్రాలను అందిస్తున్నామని, తెలంగాణ పునర్ నిర్మాణంలో భాగస్వాములను చేసే బాధ్యత టీజీపీఎస్సీ తీసుకుందన్నారు. మీరు, మేము వేరు కాదు.. మీరే మేము.. మేమే మీరు అంటూ వారి బాధ్యతలను గుర్తు చేశారు.
చీకటి రోజులు పోవాలి.. నిరుద్యోగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని గ్రూప్ 1 విషయంలో సమస్యలన్నింటినీ ఎదుర్కొని నియామక పత్రాలు అందజేశామన్నారు. ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన మొదటి ఏడాదిలోనే 60 వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశామన్నారు.
గత పాలకులు ఉద్యోగాల భర్తీని అడ్డుకునేందుకు కేసులు వేసి అక్రమ సంపాదనతో ఏర్పాటు చేసుకున్న సోషల్ మీడియా వ్యవస్థతో మాపై బురద జల్లే ప్రయత్నం చేశారన్నారు. అలాంటి ఏ వ్యవస్థ మాకు లేదు.. మా వ్యవస్థనే మీరు.. ఆ వ్యవస్థలో మీరే మా కుటుంబ సభ్యులన్నారు. ఇప్పటి వరకు మీరు సామాన్యులు.. ఈ రోజు నుంచి మీరు ఆఫీసర్స్ అంటూ వారి గురుతర బాధ్యతల్ని గుర్తు చేశారు.
మీ బాధ్యతను సమర్ధవంతంగా నిర్వహించి రైజింగ్ తెలంగాణ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ కు అనుగుణంగా పనిచేయాలన్నారు. దేశంలోనే తెలంగాణను అభివృద్ధిలో ఆదర్శంగా నిలపాలన్నారు. రక్తం చెమటగా మార్చి మిమ్మల్ని ఇంతవాళ్లను చేసిన తల్లిదండ్రులను మరిచిపోవద్దన్నారు. నిస్సహాయులకు సహాయం చేయండి.. పేదలకు అండగా నిలవాలని సీఎం రేవంత్ పిలుపునిచ్చారు.
గత పాలకుల పాపాల పుట్ట పలుకుతోంది .. దేశంలోనే తెలంగాణను అభివృద్ధిలో ఆదర్శంగా నిలపాలన్నారు. రక్తం చెమటగా మార్చి మిమ్మల్ని ఇంతవాళ్లను చేసిన తల్లిదండ్రులను మరిచిపోవద్దన్నారు. నిస్సహాయులకు సహాయం చేయండి.. పేదలకు అండగా నిలవండన్నారు. గత పాలకుల పాపాల పుట్ట పలుకుతోందన్నారు. బీఆర్ఎస్ దోపిడీ గురించి మేం చెప్పడం కాదు.. వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులే చెబుతున్నారన్నారు.
హాస్టల్స్ లో విద్యార్థులకు ఫుడ్ పాయిజన్ అయితే వాళ్లు పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారన్నారు.సెంటిమెంట్ తో మళ్లీ అధికారంలోకి రావాలనుకుంటున్నారు. అలాంటి వారి పట్ల మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు. ఎలాంటి ప్రమాద ఘటనలు జరగకుండా, ఫుడ్ పాయిజన్ తో ఎవరూ ప్రాణాలు కోల్పోకుండా చూడాలన్నారు. గ్రూప్ 2 అభ్యర్థులు సమర్ధవంతంగా పనిచేసి ఆదర్శంగా నిలవాలన్నారు.
