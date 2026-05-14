Telangana Govt: వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల ప్రజలకు శుభవార్త.. మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న రేవంత్ సర్కార్

Telangana Govt: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని మూడు జిల్లాల్లోని కార్పొరేషన్లకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ఏర్పాటు చేయాలని పురపాలక శాఖకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రాబోయే విమానాశ్రయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రహదారుల నిర్మాణం ఉండాలని, ఈ ప్రాంతాల్లో అవసరమైతే మురుగు నీటి శుద్ధి కేంద్రాలు డిజైన్ చేయాలని సూచించారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 14, 2026, 01:51 PM IST|Updated: May 14, 2026, 01:51 PM IST
Image Credit: Cm Revanth Reddy Gives Instructions To Officials Construction Of Outer Ring Roads For Warangal Karimnagar And Khammam (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

