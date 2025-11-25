CM Revanth reddy: హైదరాబాద్ ప్రజలకు సీఎం రేవంత్ భారీ శుభవార్త.. ఏకంగా 300ల కోట్లు కేటాయింపు.. డిటెయిల్స్..

Cm revanth reddy govt approves ghmc expansion: జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరింత దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తుంది.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కెబినెట్ సమావేశంను నిర్వహించారు.ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ పై వరాల జల్లును కురిపించారని చెప్పుకొవచ్చు. ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేబినెట్ విస్తరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఓఆర్ఆర్ ను ఆనుకుని ఉన్న 27 మున్సిపాలిటీలను జీహెచ్ఎంసీలను విలీనంకు కెబినెట్ పచ్చజెండా ఊపింది.
దీనిలో ముఖ్యంగా పెద్ద అంబర్ పేట్, తూంకుంట, గుండ్ల పొచంపల్లి, కొంపల్లి, అమీన్ పూర్, బడంగ్ పేట్, బండ్లగూడ జాగీర్, మీర్ పేట, బోడుప్పల్, నిజాంపేట్, దుండిగల్, బొల్లారం, తెల్లపూర్, ఫిర్జాదీగూడ, జవహర్ నగర్ మొదలైన మున్సిపాలిటీలు జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం కాబోతున్నాయి. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కొ డివిజన్ కు రూ. 2 కోట్లు.. మొత్తంగా 150 డివిజర్లకు రూ. 300 కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు కేబికెట్ లో నిర్ణయం తీసుకున్నరని కౌన్సిల్ సమావేశంలో యర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి ప్రకటించారు. అయితే.. ఈరోజు నిర్వహించిన కౌన్సిల్ సమావేశం రచ్చగా జరిగింది.
జీహెచ్ఎంసీ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో వివిధ పార్టీలకు చెందిన నేతల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ముఖ్యంగా మజ్లీస్ నేతలు.. వందేమాతరం గీతం ఆలపించేక్రమంలో వారి సీట్ల నుంచి నిల్చొకుండాకూర్చునే ఉన్నారు.దీన్ని బీజేపీ కార్పొరేటర్లు ఏకీపారేశారు. దీంతో సభలో గందర గోళం ఏర్పడింది. మరోవైపు... కౌన్సిల్లో హుందాగా, గౌరవంగా మాట్లాడాలని సభ్యులకు మేయర్ సూచించారు.
మేయర్ను పట్టుకుని ‘నువ్వు, నిన్ను, నీతో’ అంటూ ఏకవచనంతో సంభోదించడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. దీనికి బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్ సామల హేమ మధ్య మాటల యుద్ధం నడించింది. మేయర్ కుర్చీకి గౌరవాన్ని ఎలా ఆశిస్తున్నారో.. కార్పొరేటర్లకు కూడా అదే విధమైన గౌరవం ఇవ్వాలని హేమ కౌంటర్ ఇచ్చారు. గతంలో ఆఫ్ట్రాల్ కార్పొరేటర్లు అని మేయర్ సంభోదించారంటూ హేమ చురకలు పెట్టారు.