Konda Surekha VS Revanth: మంత్రి కొండా సురేఖకు మరో బిగ్ షాక్.. సీఎం రేవంత్ సంచలన నిర్ణయం.. తారాస్థాయికి చేరిన వివాదం..

Konda Surekha osd controversy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కొండా సురేఖ వివాదం రాజకీయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి తలనొప్పిగా మారింది.ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు.. మేడారం డెవలప్ మెంట్ పనులపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో కొండా సురేఖ అభిమానులు దీనిపై మండిపడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 16, 2025, 10:33 AM IST
  • మేడారం జాతరపనులపై సీఎం రేవంత్ సర్కారు సంచలన నిర్ణయం..
  • మండిపడుతున్న కొండా వర్గీయులు..

Konda Surekha VS Revanth: మంత్రి కొండా సురేఖకు మరో బిగ్ షాక్.. సీఎం రేవంత్ సంచలన నిర్ణయం.. తారాస్థాయికి చేరిన వివాదం..

cm Revanth reddy govt big shock to minister Konda Surekha:  తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కొండా సురేఖ వివాదం తారాస్థాయికి చేరింది. ఇటీవల కొండా సురేఖ ఓఎస్డీని సుమంత్ ను తొలగించడం పెనుదుమారంగా మారింది. నిన్న రాత్రి కొండా సురేఖ నివాసంలో ఉన్నాడన్న సమాచారంలో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. దీంతొ కొండా సురేఖ నివాసం దగ్గర పెద్ద హైడ్రామా నడిచింది.

మంత్రి కొండా సురేఖ , సుమంత్ ను తన కారులో తీసుకుని బైటకు వెళ్లిపోయారు. కొండా సురేఖ ఇంటి చుట్టు భారీగా పోలీసుల్ని మోహరించారు. మరోవైపు.. కొండా సురేఖ కూతురు సుస్మిత సైతం.. టెండర్ల విషయంలో మంత్రి పొంగులేటీపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. మా అమ్మ పరిధిలో ఉన్న ఎండోమెంట్ శాఖలో టెండర్ పడితే అది పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆయనకు కావలసిన వాళ్ళకు టెండర్ ఇచ్చుకున్నాడన్నారు. 

ఆ టెండర్ ఫిజికల్ బిడ్ తెరిచినప్పుడు మా వాళ్ళకు వచ్చినా పొంగులేటి తీసుకున్నాడని ఆరోపణలు చేశారు. మా అమ్మకు ఫోన్ చేసి విత్ డ్రా చేసుకోమని చెప్పాడు.. మేము ఎందుకు చేసుకుంటాం అంటే మాకు తెలియకుండా వాళ్ళ వ్యక్తికి ఇచ్చుకున్నాడని ఆరోపణలు చేసింది. ఈ  క్రమంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దీనిపై పెద్ద రచ్చ మొదలైంది.

అయితే.. తాజాగా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మేడారం జాతర పనులపై సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. దేవదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖకు మరో బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఆర్‌అండ్‌బీకి మేడారం జాతర పనులు.. రికార్డులను రోడ్డు భవనాల శాఖకు అప్పగించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు.. దేవదాయ శాఖకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Read more:  Konda Surekha Daughter Video: మేం ఫైటర్స్.. ఏంపీకలేరు.!. రేవంత్ రెడ్డికి కొండా సురేఖ కూతురు మాస్ ధమ్కీ.. వీడియో..

 గత నెలలో మేడారం సమ్మక్క, సారాలమ్మ గద్దెలు, నిర్మాణాల పనులు, రోడ్ల నిర్మాణానికి రూ. 101 కోట్లతో చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. దేవాదాయ శాఖ కన్నా.. పనుల నిర్మాణం, నాణ్యత, సాంకేతికత మొదలైన వాటిలో రోడ్లు, భవణాల శాఖకు అప్పగిస్తే మరింత వేగంగా పనులు పూర్తవుతాయని ప్రభుత్వం ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. మరోవైపు ఈ వివాదం మరింత ముదిరినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

 

