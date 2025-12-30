Cm Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ బంపర్ బొనాంజా.. సంక్రాంతికి టోల్ లేకుండానే వాహన దారులు సొంత ఊర్లకు ప్రయాణం..?..

cm revanth reddy takes to key decision on toll free journey: సాధారణంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు చాలా మంది హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నారు. ఏ పండగ వచ్చిన, లాంగ్ వీకెండ్ వచ్చిన కూడా ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు తమ సొంత ఊర్లకు వెళ్లేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తుంటారు. అయితే.. చాలా మంది ఇటీవల పబ్లిక్ ట్రాన్స్ పొర్టెషన్ లో సీట్లు దొరక్క, తమ పర్సనల్ వాహనాల్లోనే వెళ్లేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిచూపిస్తున్నారు. దీంతో వినాయక చవితి, దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి ఏ పండగ వచ్చిన హైదరాబాద్, విజయ వాడ రూట్ లో భారీగా ట్రాఫిక్ ఏర్పడుతుంది.
గంటల కొద్ది ప్రయాణికులు ట్రాఫిక్ జామ్ తో నరకం అనుభవిస్తున్నారు. టోల్ ను వసూలు చేసే సిబ్బంది తక్కువగా ఉండటం, కొన్నిసార్లు సిస్టమ్ లు కూడా మొరాయించిన ఘటనలు ఉన్నాయి.ఈ క్రమంలో ఈ సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా.. పండుగ సమయంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై మూడు, నాలుగు రోజుల పాటు టోల్ వసూళ్లను నిలిపివేయాలని రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి యోచిస్తున్నారని సమాచారం. దీనికి సంబంధించి కేంద్ర రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి, జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI)కు లేఖ రాయాలని నిర్ణయించినట్లు వార్తలువస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా.. సంక్రాంతికి పతంగి, కొర్లపహాడ్, చిల్లకల్లు టోల్ ప్లాజాల వద్ద భారీగా వాహనలు బారులు తీరి, కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడుతుంది. ఫాస్టాగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్నిసార్లు లక్షల సంఖ్యలో వాహనాలు రావడంతో గంటల తరబడి నిరీక్షించాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో టోల్ వసూళ్ల కోసం వాహనాలను ఆపితే హైవే మొత్తం స్తంభించిపోయే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అందుకే పండగ సమయంలో టొల్ ఫ్రీ జర్నీ ప్రయాణాలు సాఫీగా సాగుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తుందంట.
ఈ అంశంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వివిధ శాఖలకు చెందిన అధికారులతో చర్చించిన తర్వాత కేంద్రంకు లేఖను రాయనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా కేంద్రం కనుక దీనిపై సానుకూలంగా స్పందిస్తే ప్రయాణికుల టోల్ సమస్యలు తీరినట్లే అని చెప్పుకొవచ్చు.
