Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /గోల్కొండ కోటపై కొత్త అధ్యాయం.. తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం, ప్రజల సంక్షేమంపై సీఎం కీలక వ్యాఖ్యలు!

గోల్కొండ కోటపై కొత్త అధ్యాయం.. తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం, ప్రజల సంక్షేమంపై సీఎం కీలక వ్యాఖ్యలు!

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గోల్కొండ కోట వేదికగా జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి, సెల్యూట్ చేశారు. మొదటిసారిగా వందేమాతరం గీతాలాపన కూడా గోల్కొండ వేధికగా జరిగింది. ఈ వేడుకల్లో పోలీసులు, సీఎం కుటుంబ సభ్యులతో పాటు సీఎస్‌, సీపీ సజ్జనార్, సీవీ ఆనంద్, జిల్లా కలెక్టర్, పలువురు కళాకారులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. జెండా ఆవిష్కరణ అనంతరం వందేమాతరం, 'జయ జయహే తెలంగాణ' పాటలను ఆలపించారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 15, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:49 AM IST
గోల్కొండ కోటపై కొత్త అధ్యాయం.. తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం, ప్రజల సంక్షేమంపై సీఎం కీలక వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: CM Revanth Independence Day 2026 Speech

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
గోల్కొండ కోటపై కొత్త అధ్యాయం.. తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం, ప్రజల సంక్షేమంపై సీఎం కీలక వ్యాఖ్యలు!
2
3
4
5