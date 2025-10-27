Montha Cyclone: మొంథా తుపాన్ ఎఫెక్ట్.. రంగంలోకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. కీలక ఆదేశాలు..

cm Revanth reddy issued key instructions to officials on montha effect: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'మొంథా' తుపాను ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా జిల్లాలపై ఎక్కువగా ఉంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఏపీ ప్రభుత్వం అలర్ట్ అయ్యింది. అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. స్కూళ్లకు సెలవుల్ని కూడా ఇచ్చేశారు. తుపాను కారణంగా ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు, మరికొన్ని చోట్ల మోస్తరు నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించిన తాజా వివరాల ప్రకారం, 'మొంథా' తుపాను గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 18 కిలోమీటర్ల వేగంతో పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా వెళ్తుంది.
ప్రస్తుతం చెన్నైకి 520 కిలోమీటర్లు, కాకినాడకు 570 కిలోమీటర్లు, విశాఖపట్నంకు 600 కిలోమీటర్ల దూరంలో తుపాన్ ప్రభావం కేంద్రీకృతమై ఉంది. మరోవైపు మొంథా తుపాన్ ప్రభావం తెలంగాణలో కూడా ఉండనుందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.
దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వర్ష సూచనల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ధాన్యం, పత్తి, మొక్క జొన్న కొనుగోళ్లపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఎ.రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.
ముఖ్యంగా రైతులు నష్టపోకుండా, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కొనుగోళ్లు జరిగేలా అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. అదే విధంగా.. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో ఈ రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు జిల్లా కలెక్టర్లు, సంబంధిత ఉన్నతాధికారులతో మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించనున్నారు.
