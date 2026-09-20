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విద్యార్థులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. అధికారులకు సీఎం కీలక ఆదేశాలు

Government Schools: విద్యార్థులకు అందించే యూనిఫామ్స్ పై తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు కీలక సూచనలు చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 20, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:28 PM IST
విద్యార్థులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. అధికారులకు సీఎం కీలక ఆదేశాలు
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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