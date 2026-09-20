Government Schools: విద్యార్థులకు అందించే స్కూల్ యూనిఫామ్స్ మరింత ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఉండాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. డిజైన్లలో వైవిధ్యానికి ప్రయత్నించాలన్నారు. విద్యార్థులకు అందించే యూనిఫామ్స్, ఇతర సామగ్రి పంపిణీపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ హాస్టల్స్, రెడిడెన్షియల్స్ స్కూల్స్ పిల్లలకు ఒక జత యూనిఫాం పంపిణీ పూర్తి అయ్యింది. రెండో జత యూనిఫాంను నెలాఖరులోకా అందిస్తామని సమావేశంలో అధికారులు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కేజీబీవీ, మోడల్ స్కూల్స్ విద్యార్థులకు రెండు జతల యూనిఫామ్స్ అందజేసినట్లు తెలిపారు.
విద్యార్థులందరికీ నోట్బుక్ల పంపిణీ పూర్తయిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ హాస్టళ్లు, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు, కేజీబీవీలు, మోడల్ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులందరికీ ప్లేట్లు, గ్లాసులు, గిన్నెలు, చెంచాలు, కప్పులు, రగ్గులు, షీట్లు, టవల్స్ పంపిణీ కూడా పూర్తయిందని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా, వచ్చే ఏడాది పాఠశాలలు తిరిగి తెరిచినప్పుడు విద్యార్థులకు యూనిఫారాలు, ఇతర సామాగ్రిని అందించేందుకు ఇప్పుడే కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ఏడాది పాఠశాలలకు పది శాతం ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నందున, దానికి అనుగుణంగా ఒక ప్రణాళికను రూపొందించుకోవాలని ఆయన అన్నారు. ఈ ఏడాది అందించిన యూనిఫారాలు, ఇతర సామాగ్రి నాణ్యత పట్ల తల్లిదండ్రులు సంతోషంగా ఉన్నారని ఆయన తెలిపారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై ప్రజల విశ్వాసం పెరుగుతోందని, వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో విద్యార్థుల నమోదు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విశ్లేషించారు. పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు కనీసం 10 శాతం పెరుగుతుందని అంచనా వేసి, దానికి అనుగుణంగా అదనపు సామాగ్రిని సిద్ధం చేసుకోవాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు. ఈ ఏడాది తమ ప్రభుత్వం అందించిన యూనిఫారాలు, ఇతర సౌకర్యాల నాణ్యత పట్ల విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం హర్షదాయకంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
ఈ సమీక్షలో ప్రభుత్వ సలహాదారు పి. సుదర్శన్ రెడ్డి, ఎంపీ వేం నరేంద్ర రెడ్డి, ఇతర సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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