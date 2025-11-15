English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  CM Revanth Reddy: రాహుల్ గాంధీతో భేటి అయిన సీఎం రేవంత్, నవీన్ యాదవ్.. రాహుల్ గాంధీ ప్రత్యేక అభినందనలు..

CM Revanth Reddy: రాహుల్ గాంధీతో భేటి అయిన సీఎం రేవంత్, నవీన్ యాదవ్.. రాహుల్ గాంధీ ప్రత్యేక అభినందనలు..

cm revanth reddy meets with Rahul Gandhi: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఇటీవల సత్తాచాటిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు, జూబ్లిహిల్స్ నూతన ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ ను కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఈ క్రమంలో మరింత జోష్ తో ముందుకు వెళ్లాలన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 15, 2025, 06:33 PM IST
  • ఢిల్లీకి వెళ్లిన సీఎం రేవంత్, నవీన్ యాదవ్..
  • లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు, జీహెచ్ఎంసీపై సమాలోచనలు..

CM Revanth Reddy: రాహుల్ గాంధీతో భేటి అయిన సీఎం రేవంత్, నవీన్ యాదవ్.. రాహుల్ గాంధీ ప్రత్యేక అభినందనలు..

Cm Revanth reddy Jubilee hills new mla Naveen kumar meets with Rahul Gandhi: దేశవ్యాప్తంగా  సంచలనంగా మారిన హైదరాబాద్ జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల ఫలితాల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టారు. జూబ్లిహిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ను 25 వేల భారీ మెజార్టీతో గెలుపునందించారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ ఎన్నికల ప్రచారంలో నవీన్ యాదవ్ రౌడీ అని, గుండా అంటూ చేసిన ప్రచారంను జూబ్లిహిల్స్ ఓటర్లు ఏ మాత్రం కూడా పట్టించుకోలేదని దీనితో స్పష్టంగా అర్థమైపోయింది. మొత్తంగా జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలు పదేండ్ల  కేసీఆర్ పాలనకు, రెండెళ్ల రేవంత్ రెడ్డి అరాచక పాలనకు రెఫరెండం అన్న కేటీఆర్ కు జూబ్లిహిల్స్ ఓటర్లు ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చారు.

మొత్తంగా ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ భారీ విజయంకు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు తమవంతుగా కీలక పాత్ర పోషించారని ఇది తమ అందరి సమిష్టివిజమంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మరోవైపు జూబ్లిహిల్స్ లో ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన మరుసటి రోజున సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ కీలక నేతలు, నవీన్ యాదవ్ తో కలిసి ఢిల్లీకి వెళ్లారు.

 సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శనివారం మధ్యాహ్నం కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్ లతో సమావేశమయ్యారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇన్ చార్జీ మీనాక్షి నటరాజన్,  పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్, జూబ్లీహిల్స్ నూతన ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ లు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

ఈ క్రమంలో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ సాధించిన విజయం.. ఎన్నికల్లో చొటు చేసుకున్న అంశాలు,  పార్టీ గెలుపు అంశాలను ఈ సందర్బంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. మరోవైపు రాహుల్ గాంధీ.. నూతనంగా ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన నవీన్ యాదవ్ ను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

అదే విధంగా రాహుల్ గాంధీ, ఖర్గేలు.. . లోకల్ బాడీఎన్నికలు, జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్లాలో సీఎంరేవంత్ రెడ్డితో సమాలోచనలు జరిపారు. మొత్తంగా జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఓడిపోతే.. సీఎం రేవంత్ సీటుకు ఎసరువస్తుందని జోరుగా ప్రచారం జరిగింది.

Read more: KalvaKuntla Kavitha: బీఆర్ఎస్ ఓటమికి కుట్రలు చేసింది ఆయనే..!. మరో బాంబు పేల్చిన కల్వకుంట్ల కవిత..

మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడంతో.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఐదేళ్లపాటు ఆయన సీటుకు ఎక్కడ కూడా ఢోకాలేదని, ఆయన కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ దగ్గర మరిన్ని మార్కులు సంపాదించారని కూడా రాజకీయ పండితులు చెబుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CM Revanth ReddyMla Naveen YadavJubilee Hills BypollHyderabadTelangana Politics

