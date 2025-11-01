English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CM Revanth Reddy Video: కాకరేపుతున్న జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలు.. కేటీఆర్‌పై రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

CM Revanth Reddy Video: కాకరేపుతున్న జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలు.. కేటీఆర్‌పై రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

revanth reddy jubilee hills bypoll campaign: బోరబండలో కార్నర్ మీటింగ్ లో రేవంత్ రెడ్డి జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలో ఒక్కసారి తమకు అవకాశం ఇవ్వాలని ఓటర్లను అభ్యర్థించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 1, 2025, 10:39 PM IST
  • బోరబండలో ఎన్నికల ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్..
  • బీఆర్ఎస్ పై మండిపాటు..

cm Revanth Reddy key appeal to voters on Jubilee hills by elections:  తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలు రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు కూడా అన్ని విధాలైన తమ అస్త్ర శస్త్రాలను వాడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో నేతల మధ్య మాటల యుద్దాలు పీక్స్ కు చేరాయి. తాజాగా.. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పై విరుచుకుపడ్డారు. కారు పార్టీ షెడ్డుకు పోయిందన్నారు.

బిల్ల, రంగాలు ఆటోల్లో తిరుగుతున్నారన్నారు. అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ కు మూడు పర్యాయాలు, బీజేపీకి మూడు సార్లు అవకాశం ఇచ్చారని, తనను చూసి ఒక్కసారి తమపార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ను గెలిపించాలన్నారు. జూబ్లిహిల్స్ డెవలప్ మెంట్ కోసం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామన్నారు.  

ఈ క్రమంలో కేసీఆర్ కుటుంబంపై కూడా తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కవితకు ఎక్కడ ఆస్తిలో వాటాలు ఇవ్వాల్సి వస్తుందో అనిఆమెను వెళ్లగొట్టారని కేసీఆర్, కేటీఆర్ పై మండిపడ్డారు.

Read more: CM Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరో సంచలనం.. ఏకంగా 85 శాతం సీట్లు మన స్టూడెంట్స్‌కే.. డిటెయిల్స్..

సొంత కూతురు, చెల్లెలుకి న్యాయంచేయలేని వారు తెలంగాణ ప్రజలకు ఏంచేస్తారని కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపణలు గుప్పించారు.ఒక్కసారిజూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ లో కాంగ్రెస్ ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని డెవలప్ మెంట్ అంటే ఏంటో అనేది చూపిస్తామన్నారు.

 

