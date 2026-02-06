English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CM Revanth Reddy: గాడిదకు గడ్డి వేసి.. ఆవుకు పాలు పిండితే ఎలా.!. ఎన్నికల ప్రచారంలో రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

cm Revanth reddy fires on congress and bjp: బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ లది ఫెవికాల్ బంధమంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి నిప్పులు చెరిగారు. గతంలో కేసీఆర్ పై చర్యలు తీసుకుంటామన్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిమాటలు ఏమయ్యాయని ఎద్దేవా చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 6, 2026, 06:48 PM IST
  • నిజామాబాద్ ప్రచారంలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి..
  • కాంగ్రెస్ ను గెలిపించుకొవాలని సూచనలు..

Cm Revanth reddy key appeal to voters on municipal elections campaign: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం హీటెక్కాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎలాగైన విజయం సాధించాలని అన్ని పార్టీలు తమదై వ్యూహలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిజామాబాద్ లోని డిచ్ పల్లి మండలం బర్దిపూర్లో ఎన్నికల ప్రచారంను నిర్వహించారు. నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రెండు సార్లు  ఎంపీగా గెల్చిన అర్వింద్ కుమార్ నిజామాబాద్ కు చేసిందేమిని లేదని రేవంత్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. నిజామాబాద్ నగరం లో కాంగ్రెస్ ను గెలిపించే బాధ్యత ప్రజలది, కాంగ్రెస్ నేతలదన్నారు. నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ లో సగం మంది మహిళా అభ్యర్థులు సగం మంది ఉన్నారన్నారు.

ఎన్నికల్లో మహిళలే కీలకపాత్ర పోషిస్తారన్నారు. ప్రతి ఒక్క వోట్ కూడా కీలకమే అంటూ మాట్లాడారు.  కాంగ్రెస్ కు మంచి వాతావరణం ఉందని, కాంగ్రెస్ బీ ఫారం వస్తే గెలుస్తామన్న నమ్మకం ప్రజల్లో ఉందన్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల ఎంపిక లో చాలా పోటీ ఏర్పడిందన్నారు.  టికెట్ వచ్చిన వాళ్లు అందరినీ కలుపుకుని పోవాలన్నారు. టికెట్ వచ్చిందని నిర్లక్ష్యం చేయద్దన్నారు.  ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే దాన్ని బట్టే విజయావకాశాలు ఉంటాయి. అందరినీ కలుపుకొని పోతే 59 శాతం గెలిచి నట్లేనని అన్నారు.

Read more: Pawan Kalyan: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రచారం రద్దు.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

మళ్లీ మళ్లీ పోటీ చేసే అవకాశం అందరికీ రాదని, పార్టీ టికెట్ ఇచ్చినపుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలవాలన్నారు. పార్టీ నుంచి అన్ని విధాల సహకారం ఉంటుందని రేవంత్ రెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు. ఏ చిన్న అవకాశాన్ని వదులుకోవద్దని, అన్ని సర్వే లు కాంగ్రెస్ కు అనుకూలంగా ఉన్నాయన్నారు. ప్రతిపక్షాలు విద్వేషాలు రెచ్చగొడతాయని, మనం చేసిన అభివృద్ధి ని చెప్పుకోవాలన్నారు. మునిసిపల్ మంత్రి ని నేనే.. నిజామాబాద్ కు కావాల్సిన నిధులు ఇస్తానంటూ ఏ మాత్రం  నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలను కోరారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

CM Revanth Reddytelangana municipal electionsMP ArvindTelangana Politicscm revanth reddy in Nizamabad

