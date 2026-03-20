CM Revanth reddy: ఇక నుంచి టెన్త్ ఎగ్జామ్‌లు ఉండవు.!. తెలంగాణ విద్యావ్యవస్థపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..

cm revanth reddy key comments on Telangana education system: ఇక నుంచి టెన్త్ ఎగ్జామ్ ల విషయంలో టెన్షన్ అవసరంలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుపై కూడా బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ లపై మండిపడ్డారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 20, 2026, 06:59 PM IST
CM Revanth reddy key comments on Telangana education system: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ రోజు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టింది. డిప్యూటీ సీఎం, ఆర్థిక మంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్ ను అసెంబ్లీలో ప్రవేశ పెట్టారు. ఈ క్రమంలో బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టిన తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి  మీడియా సమావేశంలో పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. దీనిలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ విద్యావ్యవస్థలో సముల మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. అంతే కాకుండా ఇక నుంచి తెలంగాణలో టెన్ట్ ఎగ్జామ్ లు ఉండవదన్నారు. దీనిపై జాతీయ స్థాయిలో అధ్యయం తర్వాత తుది నిర్ణయం  తీసుకుంటామన్నారు. ప్లస్ 2 విధానంను అమలు చేస్తామన్నారు. మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అరెస్టులు, సీనియర్ నాయకుడు జీవన్ రెడ్డి వ్యవహారంపై మాట్లాడారు.

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు కోర్టు పరిధిలో  ఉందన్నారు. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి అంశం తెలంగాణ పీసీసీ చూసుకుంటుదన్నారు. నర్సరీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు ఒకే విధానం ఉంటుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. మరోవైపు మూసీ ప్రక్షాళన ఆగదని, ముందుకు సాగుతుందని తెల్చి చెప్పారు. రు.

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో అరెస్టులు ఏవని విపక్షాలు ప్రశ్నిస్తుండటంపై కూడా ముఖ్యమంత్రి రియాక్ట్ అయ్యారు. విచారణ జరపకుండానే అరెస్టులు చేయలేం కదా అన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిందని హరీశ్ రావు అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు.  బీజేపీ డ్రగ్స్ అంశంపై ఎందుకు మాట్లాడట్లేదన్నారు. అంతే కాకుండా పదేళ్లు అప్పులు తీసుకుని తెలంగాణాను అప్పులు కూపంగా మార్చిందన్నారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు చెవిలో పువ్వులు పెట్టుకుని బైటకు రావడంపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. వాళ్ల తప్పులకు చెవిలో పువ్వులు కాదని, వీపుపై బండలు పెట్టాలని ఏకీపారేశారు.

ఫార్ములా ఈ-రేసు కేసులో విచారణకు ఇటీవల కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చిన విషయంను గుర్తు చేశారు. ఇప్పటికే అరవింద్ కుమార్‌ను సస్పెండ్ చేశామని అన్నారు. మొత్తంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విద్యావ్యవస్థలో కీలక మార్పులు తీసుకొని రావడంపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా  చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

