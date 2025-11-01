English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • CM Revanth Reddy: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరో సంచలనం.. ఏకంగా 85 శాతం సీట్లు మన స్టూడెంట్స్‌కే.. డిటెయిల్స్..

revanth reddy key decision on pg medical quota seats:  కాంగ్రెస్ సర్కారు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మెడికల్ పీజీ విద్యార్థుల ఎన్నో ఏళ్ల కల నెరవేరిందని విద్యార్థులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 1, 2025, 09:24 PM IST
  • మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కు రేవంత్ శుభవార్త..
  • లోకల్ విద్యార్థులకు పెద్దపీటకు నిర్ణయం..

cm Revanth reddy key decision on 85 percent quota in pg medical seats:  సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రస్తుతం తెలంగాణలో తన దైన స్టైల్ లో పాలనతో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఒకవైపు గత ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు గుప్పిస్తునే.. పాలనలో తనదైన మార్కు చూపించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ రాజకీయంగా రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ పార్టీల నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు.

మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తాజాగా.. మెడికల్ పీజీ మేనేజ్‌మెంట్ కోటా సీట్ల విషయంలో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏకంగా85 శాతం  తెలంగాణ విద్యార్థులకే ఇవ్వాలని రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు నిర్ణయించింది. ఇప్పటివరకూ మేనేజ్‌మెంట్ కోటా సీట్లన్నీ ఆల్ ఇండియా కేటగిరీలో భర్తీ చేసేవారు. కానీ ఇక మీదట 85 శాతం సీట్లు తెలంగాణ బిడ్డలకే ఇవ్వాలని రేవంత్ రెడ్డి  సర్కార్ నిర్ణయించింది.

ఈ క్రమంలో.. ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ గారి విజ్ఞప్తితో మేనేజ్‌మెంట్ కోటాలో 85 శాతం సీట్లు లోకల్ విద్యార్థులకు కేటాయించేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.దీనిపై  వెంటనే ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని హెల్త్ సెక్రటరీని సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీంతో తెలంగాణ  మెడికోల ఎన్నో దశాబ్దకాల ఆకాంక్ష నెరవేరుతుందని చెప్పుకొవచ్చు.  

Read more: Hyderabad Metro Train: హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు బిగ్ షాక్.. మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న అధికారులు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యార్థులకు దీనితో 318 మెడికల్ పీజీ, 70 డెంటల్ పీజీ సీట్లు దక్కనున్నాయి. అదే విధంగా రాష్ట్రంలో‌ పెరగనున్న స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల సంఖ్య కూడా పెరగనుంది. దీని వల్ల ప్రజలకు మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించే దిశగా సీఎం రేవంత్ సర్కారు చర్యలు తీసుకుంటు ముందుకు వెళ్తుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CM Revanth ReddyTelangana govtTelangana medical studentsmedical pg studentsmanagement quota seats

