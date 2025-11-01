cm Revanth reddy key decision on 85 percent quota in pg medical seats: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రస్తుతం తెలంగాణలో తన దైన స్టైల్ లో పాలనతో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఒకవైపు గత ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు గుప్పిస్తునే.. పాలనలో తనదైన మార్కు చూపించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ రాజకీయంగా రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ పార్టీల నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు.
మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తాజాగా.. మెడికల్ పీజీ మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్ల విషయంలో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏకంగా85 శాతం తెలంగాణ విద్యార్థులకే ఇవ్వాలని రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు నిర్ణయించింది. ఇప్పటివరకూ మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్లన్నీ ఆల్ ఇండియా కేటగిరీలో భర్తీ చేసేవారు. కానీ ఇక మీదట 85 శాతం సీట్లు తెలంగాణ బిడ్డలకే ఇవ్వాలని రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ నిర్ణయించింది.
ఈ క్రమంలో.. ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ గారి విజ్ఞప్తితో మేనేజ్మెంట్ కోటాలో 85 శాతం సీట్లు లోకల్ విద్యార్థులకు కేటాయించేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.దీనిపై వెంటనే ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని హెల్త్ సెక్రటరీని సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీంతో తెలంగాణ మెడికోల ఎన్నో దశాబ్దకాల ఆకాంక్ష నెరవేరుతుందని చెప్పుకొవచ్చు.
మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యార్థులకు దీనితో 318 మెడికల్ పీజీ, 70 డెంటల్ పీజీ సీట్లు దక్కనున్నాయి. అదే విధంగా రాష్ట్రంలో పెరగనున్న స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల సంఖ్య కూడా పెరగనుంది. దీని వల్ల ప్రజలకు మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించే దిశగా సీఎం రేవంత్ సర్కారు చర్యలు తీసుకుంటు ముందుకు వెళ్తుంది.
