Telangana Govt: రేవంత్ సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం.. హైదరాబాద్‌ సహా ఆ జిల్లాల్లోని వారందరికీ సొంత ఇల్లులు రాబోతున్నాయ్!

Telangana Govt Key Decision Plots For Beneficiaries: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ రాష్ట్రంలోని నిరుపేదలకు సొంతింటి కల సాకారం చేసేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం పేరుతో అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సొంతింటి నిర్మాణం కోసం ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. ఇప్పటికే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో భాగంగా సొంత స్థలం ఉండి అర్హులైన వారికి ప్రభుత్వం మూడు విడతల్లో రూ. 5 లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తోంది. ఈ పథకంలో భాగంగా ఇప్పటికే లక్షకు పైగా ఇళ్లు గృహప్రవేశాలు పూర్తి కాగా.. చాలా ఇళ్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. అయితే, జూన్ నాటికి మరో లక్ష ఇళ్లను పూర్తి చేస్తామని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఆ మేరకు ఇళ్ల నిర్మాణాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్తో పాటు ఉమ్మడి జిల్లా కేంద్రాల్లో స్థలాల లభ్యత ఉన్నచోట ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తుదారుల కోసం స్టిల్ట్+9, స్టిల్ట్+5, జీ+3 అంతస్తుల్లో అపార్ట్మెంట్లు నిర్మించాలని గృహనిర్మాణ శాఖ అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. సుమారు 415 నుంచి 500 చదరపు అడుగుల మధ్యలో డబుల్ బెడ్రూమ్స్ ఉండేలా ఆకృతులను రూపొందించనున్నారు. ఇందు కోసం ఇప్పటికే హైదరాబాద్ పరిధిలో 5 మురికి వాడలను.. వాంబే, ఈడబ్ల్యూఎస్ పథకాల కింద నిర్మించి శిథిలావస్థకు చేరిన మరో 12 కాలనీలను అధికారులు గుర్తించారు.
స్టిల్ట్ పద్దతిలో నిర్మించే బహుళ అంతస్తుల్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లలో గదులు ఉండవు. ఇక్కడ వాహనాల పార్కింగ్, వాణిజ్య సముదాయాల గదులను నిర్మిస్తారు. జీ+3 విధానంలో మాత్రం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో గదులను నిర్మించి ఇస్తారు. ఎకరానికి స్టిల్ట్ ప్లస్ 9 అంతస్తుల్లో 200 నుంచి 220 ప్లాట్లు, స్టిల్ట్ ప్లస్ 5 అంతస్తుల్లో 150 నుంచి 200 ప్లాట్లు, జీ+3 విధానంలో 120 నుంచి 150 ప్లాట్లు నిర్మించడానికి సాధ్యమవుతోంది.
హైదరాబాద్ నగరంతోపాటు హైదరాబాద్ శివారు జిల్లాలైన మేడ్చల్ జిల్లాలో 28 ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ స్థలాలను అధికారులు గుర్తించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో ఇక్రిశాట్ వద్ద 5 ఎకరాలు, మార్క్స్ నగర్లో 6 ఎకరాల్లో, లక్డారంలో 130 ఎకరాల్లో బహుళ అంతస్తుల భవనాలు నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాక.. వరంగల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, నల్గొండ, ఖమ్మం, అదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రాల్లో సైతం స్టిల్ట్ పద్దతిలో ఇళ్లను నిర్మించి అర్హులైన పేదలకు అందజేయాలని రేవంత్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఇప్పటికే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద ఇళ్ల కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 77.68 లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చాయని అధికారులు చెప్పారు. వీరిలో అర్హత ఉండి స్థలాలు లేని దరఖాస్తుదారులు 2.14 లక్షల మంది ఉన్నారు. వీరందరిని ఎల్-2 జాబితాలో చేర్చారు. ఇప్పుడు ఎల్-2 జాబితాలోని పేదల కోసం అపార్టుమెంట్లు నిర్మించి ప్లాట్లను కేటాయించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు అధికారులు ప్రభుత్వ స్థలాలను గుర్తించి నివేదికలు తయారు చేశారు. ఒకేచోట భారీ అపార్ట్మెంట్లు నిర్మించి.. అందులో లబ్ధిదారులకు ఫ్లాట్లు కేటాయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
Also Read: Biker Review:‘బైకర్’ మూవీ రివ్యూ.. శర్వానంద్ మరో హిట్ కొట్టినట్టేనా..!
Also Read: Talliki Vandanam 2026: విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్.. ఒక్కొక్కరికి రూ.15000 జమ! ఈ పొరపాటు చేస్తే రావు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి