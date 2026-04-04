CM Revanth reddy: తిరుమల తరహాలో బాసర అమ్మవారి ఆలయం అభివృద్ధి.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..

cm revanth reddy key directs to officials to implement tirumala model in telangana temples: తెలంగాణలోని అన్ని ఆలయాల దగ్గర తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరహారలో నియమాలు పాటించేలా చర్యలు తీసుకొవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రాజకీయ పార్టీల కార్యక్రమాలు ఆలయాల సమీపంలో జరక్కుండా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. అంతేకాకుండా భక్తుల విశ్వాసాలు, ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం నిర్మాణాలు చేపట్టాలన్నారు. ఆలయ పరిసరాల్లో ఈవీ వాహనాలకు మాత్రమే అనుమతించాలన్నారు.
ఈ క్రమంలో ఈ నెల 6వ తేదీన రూ.225 కోట్లతో ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.. గోదావరి నదీతీరాన వెలసిన బాసర సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయ నిర్మాణం అభివృద్ధి అద్భుతంగా ఉండాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా భవిష్యత్తు అవసరాలు, రద్దీ దృష్ట్యా రోడ్లు అన్నిరకాల సదుపాయాలు అధునాతనంగా ఉండేలా చూడాలని అన్నారు. ఆలయ పరిసరాల్లో ఈవీ విద్యుత్ వాహనాలు ఉపయోగించేలా చూడాలని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఆలయ పవిత్రతను కాపాడేలా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.
Read more: Tirumala SSD Tokens: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీలో కీలక మార్పులు.. కొత్త వేళలు ఏమిటంటే.?..
ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఎండొమెంట్ మంత్రి కొండా సురేఖ తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు. మొత్తంగా సీఎం బాసర ఆలయంపై ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకొవడంతో తొందరలోనే బాసర రూపు రేఖలు మారిపోనున్నాయి. ఒక్క బాసలోనే కాకుండా తెలంగాణలోని అన్ని దేవాల్లో ఇక మీదట తిరుమల లాగా రాజకీయ కార్యక్రమాలు దూరంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. ఈక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆలయాల విషయంలో తన గురువు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబును ఫాలో అవుతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో రచ్చ చేస్తున్నారు.
