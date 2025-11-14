Cm Revanth reddy key strategies behind Jubilee hills by elections 2025: దేశ వ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్ గా మారిన జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చేశాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఈ ఉపఎన్నికల్లో చివరకు నవీన్ యాదవ్ భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల కౌంటింగ్ ఈరోజు ఉదయం నుంచి ప్రారంభమైంది. ప్రతి రౌండ్లలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ 25 వేల మెజార్టీతో స్పష్టమైన ఆధీక్యంను తో గెలిచారు. మరోవైపు మాగంటి సునీత రెండోస్థానంలో నిలువగా, బీజేపీకి కనీసం డిపాజిట్ కూడా దక్కలేదు.
మొత్తంగా నరాలు తెగె ఉత్కంఠకు కాంగ్రెస్ గెలుపుతో కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. మరోవైపు జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తనదైన చాణక్యంతో ముందుకు వెళ్లారు. ముఖ్యంగా మంత్రులకు, ఎమ్మెల్సీలకు నియోజక వర్గాలు, బూత్ లెవల్ బాధ్యతలు అప్పగించడం వంటివి మంచి ఫలితాల్ని ఇచ్చాయి.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ హైడ్రా అంటూ ప్రజల్ని ఎంతగా కాంగ్రెస్ పై ఆరోపణలు చేసిన కాంగ్రెస్ పట్ల ఎక్కడ కూడా వ్యతిరేకత రాలేదని ఈ ఫలితాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయని కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గ్రౌండ్ లెవల్ లో ప్రచారం చేయడం, అజరుద్దీన్ కు కీలక సమయంలో మంత్రి పదవి ఇవ్వడం, మరోవైపు సినికార్మికులతో మీటింగ్ అదే విధంగా ఆరుగ్యారంటీలపైన రివ్యూవంటివి చేయడం ఒక్కసారిగా ఓటర్ల మనోగతంను మార్చేశాయని ప్రచారం జరుగుతుంది.
మొత్తంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో తనదైన స్టైల్ లో బీఆర్ఎస్ చేసిన ఆరోపణల్ని బలంగా తిప్పికొట్టడంలో సక్సెస్ అయ్యారని చెప్పుకొవచ్చు.
Maganti Sunitha: రౌడియిజం, రిగ్గింగ్ గెల్చింది.. జూబ్లిహిల్స్ ఓటమిపై మాగంటి సునీత సంచలన వ్యాఖ్యలు..
బీఆర్ఎస్ బాకీ కార్డు , హైడ్రా బూచిని చూపిస్తు ఎన్నిరకాలుగా కాంగ్రెస్ ను కార్నర్ చేద్దామని ప్రయత్నించిన కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన ప్రచారంలో వాటన్నింటిని తిప్పికొట్టారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రెండో ఉపఎన్నికల్లో సైతం కాంగ్రెస్ పార్టీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలో విజయ ఢంకా మోగించడం పట్ల ప్రస్తుతం క్యాడర్ ఫుల్ జోష్ గా ఉందని చెప్పుకొవచ్చు.
