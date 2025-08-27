Telangana Politics: తెలంగాణ ఉద్యమ కారుడు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కోదండరామ్ విషయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మాజీ ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ను మరోసారి పెద్దల సభకు పంపిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. మరో 15 రోజుల్లో కోదండరామ్ మరోసారి ఎమ్మెల్సీ అవుతారని ప్రకటించారు. ప్రొఫెసర్ ఎమ్మెల్సీగా ఉంటే తప్పేంటని ప్రశ్నించిన సీఎం రేవంత్.. బీఆర్ఎస్ నేతలు కుట్రల కారణంగానే కోదండరామ్ ఎమ్మెల్సీ పదవి పోయిందని ఆరోపించారు. అయితే కోదండరామ్పై కుట్రలు పన్నిన బీఆర్ఎస్ నేతలు ఢిల్లీకి వెళ్లిమరి ఎమ్మెల్సీ పదవి నుంచి తప్పించారని మండిపడ్డారు. హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పర్యటించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. అక్కడ హాస్టల్ భవనాలు, పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు..
ఇక తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చాక.. ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్కు ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం కల్పించింది. గవర్నర్ కోటాలో ఆయన్ను పెద్దల సభకు పంపించింది. గతేడాది ఎమ్మెల్సీగా ప్రమాణం చేసినా కోదండరామ్.. ఏడాది కూడా పూర్తి కాకముందే తన పదవిని నుంచి వైదొలగాల్సి వచ్చింది. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీలుగా ఎన్నికైన కోదండరామ్, అలీఖాన్ ఎన్నిక చెల్లదంటూ బీఆర్ఎస్ నేతలు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో గవర్నర్ కోటాలో తమను ఎమ్మెల్సీలుగా పంపితే.. ఈ ప్రతిపాదనను అప్పటి గవర్నర్ తమిళి సై సౌందర రాజన్ రిజెక్ట్ చేశారని కోర్టు మెట్లు ఎక్కారు. అయితే ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. ఎమ్మెల్సీ కోదండరామ్, అలీఖాన్ ఎన్నిక చెల్లదని తీర్పు చెప్పింది. దాంతో ఎమ్మెల్సీ కోదండరామ్ మాజీ అయ్యారు.. కానీ ఇప్పుడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి పెద్దల సభకు ప్రొఫెసర్ను పంపిస్తామని ప్రకటించారు..
ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటనపై ఇప్పుడు ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. త్వరలోనే కోదండరామ్ ఒక్కరినే పెద్దల సభకు పంపిస్తారా.. ఆయనతో పాటు.. మరో నేత అలీఖాన్ను కూడా ఎమ్మెల్సీని చేస్తారా అనే చర్చ జరుగుతోంది. ఈ ఇద్దరు నేతలపై సుప్రీంకోర్టు వేటు వేసింది. త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన తీర్పు రాబోతోంది. ఆ తీర్పులో మళ్లీ ఎన్నిక పెట్టాలంటూ కోర్టు చెప్పే అవకాశాలే ఎక్కువ. దాంతో తిరిగి ఎన్నిక జరిగితే.. ఇద్దరిలో ఒకరైన కోదండరామ్ను పెద్దల సభకు తిరిగి ఎన్నిక అవుతారు.. కానీ కోదండరామ్ మాత్రం.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆఫర్ను స్వీకరించకపోవచ్చనే చర్చ సైతం లేకపోలేదు.. ఎమ్మెల్సీ పదవి నుంచి తనను తప్పించడాన్ని ఆయన అవమానంగా ఫీల్ అవుతున్నారని చెబుతున్నారు. అందుకే ఎమ్మెల్సీ పదవిపై ఆసక్తి చూపడం లేదని అంటున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే.. మరో నేత అమీర్ అలీఖాన్ కు ఈసారి పెద్దల సభకు పంపకపోవచ్చని అంటున్నారు. ఆయన స్థానంలో మరో సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేతకు అవకాశం కల్పించవచ్చని అంటున్నారు. ఇప్పటికే మైనారిటీ వర్గానికి చెందిన షబ్బీర్ అలీ, ఫయిమ్ ఖురేషీ, ఫిరోజ్ ఖాన్ లాంటి లీడర్లు ఎమ్మెల్సీ పదవి కోసం లాబీయింగ్ చేస్తున్నారని సమాచారం. ఒకవేళ అమీర్ అలీఖాన్కు పెద్దల సభకు పంపకపోతే మాత్రం ఈ ముగ్గురిలో ఎవరో ఒక్కరికి ఎమ్మెల్సీగా చోటు దక్కే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. మరోవైపు జూబ్లీహిల్స్లో మరోసారి టికెట్ ఆశిస్తున్న అజారుద్దీన్కు టికెట్ దక్కని పక్షంలో ఆయన పేరును సైతం పరిశీలించే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. మొత్తంమీద ఎమ్మెల్సీ పదవుల పంపకం అధికార పార్టీలో నేతలను ఉరుకులు పరుగులు పెట్టిస్తుందనే చర్చ జరుగుతోంది.
